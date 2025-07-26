Рейтинг@Mail.ru
На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250726/na-ukraine-zhiteli-zablokirovali-avto-ttsk-i-pomogli-sbezhat-mobilizovannym-1148259889.html
На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным - РИА Новости Крым, 26.07.2025
На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
В Полтаве местные жители заблокировали служебную машину областного отделения группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T17:33
2025-07-26T17:33
украина
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
происшествия
новости
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142097156_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_5e3246f9293fa9c4b044c4daf31ae18a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Полтаве местные жители заблокировали служебную машину областного отделения группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) и тем самым помогли нескольким мобилизованным украинцам сбежать. Об этом сообщается на странице Полтавского областного ТЦК в соцсетях.Представители ТЦК направили по данному поводу обращение в Службу безопасности Украины и добавили, подобные действия со стороны гражданских лиц являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.На Украине продолжается так называемая "уличная мобилизация" на фоне острой нехватки у ВСУ живой силы на линии фронта. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкомаЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУПолитика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142097156_0:320:1280:1280_1920x0_80_0_0_355f8365c664ecbd4994ac280b3c29d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия, новости, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины)
На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным

В Полтаве местные жители заблокировали автобус ТЦК и помогли сбежать мобилизованным

17:33 26.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийШеврон боевика ВСУ
Шеврон боевика ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Полтаве местные жители заблокировали служебную машину областного отделения группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) и тем самым помогли нескольким мобилизованным украинцам сбежать. Об этом сообщается на странице Полтавского областного ТЦК в соцсетях.
"Группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Представители ТЦК направили по данному поводу обращение в Службу безопасности Украины и добавили, подобные действия со стороны гражданских лиц являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
На Украине продолжается так называемая "уличная мобилизация" на фоне острой нехватки у ВСУ живой силы на линии фронта. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкома
Зачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ
Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
 
УкраинаТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)ПроисшествияНовостиМобилизация на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41Крым продолжает гореть: еще один крупный пожар ликвидирован МЧС - ВИДЕО
19:15Пожар в Кировском районе Крыма полностью потушен
18:48Когда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма
18:27Большая головная боль Киева: эксперт о 3 раунде переговоров РФ и Украины
17:50Пожар в Кировском районе Крыма локализовали на 10 гектарах
17:45Папе Римскому рассказали о гонениях на Украинскую православную церковь
17:33На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
17:10Спортсменка из Крыма победила на чемпионате мира по тхэквондо в Эмиратах
16:51Новая экспозиция и ярмарка: как в Крыму отпразднуют День Крещения Руси
16:31В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июле
16:02В Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона
15:49В Судаке стартовал традиционный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем"
15:25Новый пожар в Крыму - в селе Кировского района горит сухая растительность
15:06Крымский мост сейчас - обстановка на пунктах досмотра и очереди
14:41Орбан сделал заявление о судьбе Украины
14:21Крупный природный пожар в Крыму полностью потушен - МЧС
14:13300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии
13:53Ребенок погиб в ДТП с грузовиком на трассе "Джубга-Сочи"
13:44Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и 22 млн рублей
13:32Захарова предложила учредить международный день борьбы с русофобией
Лента новостейМолния