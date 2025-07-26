https://crimea.ria.ru/20250726/na-ukraine-zhiteli-zablokirovali-avto-ttsk-i-pomogli-sbezhat-mobilizovannym-1148259889.html
На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным - РИА Новости Крым, 26.07.2025
На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
В Полтаве местные жители заблокировали служебную машину областного отделения группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T17:33
2025-07-26T17:33
2025-07-26T17:33
украина
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
происшествия
новости
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Полтаве местные жители заблокировали служебную машину областного отделения группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) и тем самым помогли нескольким мобилизованным украинцам сбежать. Об этом сообщается на странице Полтавского областного ТЦК в соцсетях.Представители ТЦК направили по данному поводу обращение в Службу безопасности Украины и добавили, подобные действия со стороны гражданских лиц являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.На Украине продолжается так называемая "уличная мобилизация" на фоне острой нехватки у ВСУ живой силы на линии фронта. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкомаЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУПолитика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
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РИА Новости Крым
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украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия, новости, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины)
На Украине жители заблокировали авто ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
В Полтаве местные жители заблокировали автобус ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Полтаве местные жители заблокировали служебную машину областного отделения группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) и тем самым помогли нескольким мобилизованным украинцам сбежать. Об этом сообщается на странице Полтавского областного ТЦК в соцсетях.
"Группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получило повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Представители ТЦК направили по данному поводу обращение в Службу безопасности Украины и добавили, подобные действия со стороны гражданских лиц являются уголовным преступлением и наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
На Украине продолжается так называемая "уличная мобилизация" на фоне острой нехватки у ВСУ живой силы на линии фронта. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения
, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.
В апреле прошлого года
глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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