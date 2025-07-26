https://crimea.ria.ru/20250726/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-punktakh-dosmotra-i-ocheredi-1148257522.html

Крымский мост сейчас - обстановка на пунктах досмотра и очереди

Крымский мост сейчас - обстановка на пунктах досмотра и очереди - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Крымский мост сейчас - обстановка на пунктах досмотра и очереди

Перед досмотровыми пунктами Крымского моста в очереди проезда ждет более 675 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T15:06

2025-07-26T15:06

2025-07-26T15:06

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

керчь

керченский пролив

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транспорт

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами Крымского моста в очереди проезда ждет более 675 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Крыма продолжают работу пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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