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Крымский мост сейчас - что происходит на пунктах досмотра - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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Крымский мост сейчас - что происходит на пунктах досмотра
Крымский мост сейчас - что происходит на пунктах досмотра - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Крымский мост сейчас - что происходит на пунктах досмотра
Перед досмотровыми пунктами Крымского моста в очереди проезда ждет более 500 автомобилей – организована раздача воды туристам. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T08:13
2025-07-26T08:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
керченский пролив
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами Крымского моста в очереди проезда ждет более 500 автомобилей – организована раздача воды туристам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Крыма продолжают работу пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - что происходит на пунктах досмотра

Крымский мост сейчас - двухчасовая очередь из 540 машин

08:13 26.07.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами Крымского моста в очереди проезда ждет более 500 автомобилей – организована раздача воды туристам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 8 часов.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Крыма продолжают работу пункты выдачи питьевой воды.
"Бутилированную воду волонтеры и члены общественных организаций раздают автотуристам, ожидающим очереди на досмотр", – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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