https://crimea.ria.ru/20250726/katastrofa-an-24-v-priamure-spetsialisty-osmotreli-chernye-yaschiki-1148255204.html

Катастрофа Ан-24 в Приамурье: специалисты осмотрели "черные ящики"

Катастрофа Ан-24 в Приамурье: специалисты осмотрели "черные ящики" - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Катастрофа Ан-24 в Приамурье: специалисты осмотрели "черные ящики"

Магнитная лента "черных ящиков" разбившегося в Приамурье самолета Ан-24 уничтожена пожаром, но информация речевого самописца сохранилась. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T11:31

2025-07-26T11:31

2025-07-26T11:30

приамурье

самолет

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Магнитная лента "черных ящиков" разбившегося в Приамурье самолета Ан-24 уничтожена пожаром, но информация речевого самописца сохранилась. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) по результатам осмотра бортовых самописцев потерпевшего крушение воздушного судна.Как уточнили в ведомстве, "черные ящики" были доставлены в Москву в полночь 25 июля.На данный момент специалисты проводят анализ записи. До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано, отметили в МАК.Комиссия продолжает расследование с целью определения причин и обстоятельств авиационного происшествия.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту находились 48 человек, никто из них не выжил.Возбуждено и расследуется уголовное дело. В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области следствие рассматривает неисправность воздушного судна и человеческий фактор.Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы, она приступила к работе. Также создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приамурье, самолет, авиакатастрофа, новости, россия, авиация, росавиация