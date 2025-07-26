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Катастрофа Ан-24 в Приамурье: специалисты осмотрели "черные ящики"
Катастрофа Ан-24 в Приамурье: специалисты осмотрели "черные ящики" - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Катастрофа Ан-24 в Приамурье: специалисты осмотрели "черные ящики"
Магнитная лента "черных ящиков" разбившегося в Приамурье самолета Ан-24 уничтожена пожаром, но информация речевого самописца сохранилась. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T11:31
2025-07-26T11:31
2025-07-26T11:30
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самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Магнитная лента "черных ящиков" разбившегося в Приамурье самолета Ан-24 уничтожена пожаром, но информация речевого самописца сохранилась. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) по результатам осмотра бортовых самописцев потерпевшего крушение воздушного судна.Как уточнили в ведомстве, "черные ящики" были доставлены в Москву в полночь 25 июля.На данный момент специалисты проводят анализ записи. До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано, отметили в МАК.Комиссия продолжает расследование с целью определения причин и обстоятельств авиационного происшествия.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту находились 48 человек, никто из них не выжил.Возбуждено и расследуется уголовное дело. В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области следствие рассматривает неисправность воздушного судна и человеческий фактор.Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы, она приступила к работе. Также создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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приамурье, самолет, авиакатастрофа, новости, россия, авиация, росавиация
Катастрофа Ан-24 в Приамурье: специалисты осмотрели "черные ящики"
Специалисты осмотрели бортовые самописцы разбившегося в Приамурье самолета Ан-24
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Магнитная лента "черных ящиков" разбившегося в Приамурье самолета Ан-24 уничтожена пожаром, но информация речевого самописца сохранилась. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) по результатам осмотра бортовых самописцев потерпевшего крушение воздушного судна.
"В течение ночи специалисты МАК выполнили работы по осмотру, вскрытию и извлечению носителей информации из контейнеров, имеющих следы воздействия высоких температур. Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожена пожаром, информация речевого самописца сохранилась", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, "черные ящики" были доставлены в Москву в полночь 25 июля.
На данный момент специалисты проводят анализ записи. До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано, отметили в МАК.
Комиссия продолжает расследование с целью определения причин и обстоятельств авиационного происшествия.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында, разбился 24 июля
при подлете к аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту находились 48 человек, никто из них не выжил.
Возбуждено и расследуется уголовное дело. В качестве предварительных версий крушения
пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области следствие рассматривает неисправность воздушного судна и человеческий фактор.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы, она приступила к работе. Также создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП.
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