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Групповой удар по Украине сегодня – какие объекты уничтожены
Групповой удар по Украине сегодня – какие объекты уничтожены - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Групповой удар по Украине сегодня – какие объекты уничтожены
Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен в ночь на субботу по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, производящим... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T12:23
2025-07-26T12:23
2025-07-26T12:23
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен в ночь на субботу по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, производящим комплектующие для ракет и боеприпасы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.За минувшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центры комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплексаЖуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВОМиллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости
Групповой удар по Украине сегодня – какие объекты уничтожены
На Украине групповым ударом поражены производства боеприпасов и комплектующих для ракет