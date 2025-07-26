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Групповой удар по Украине сегодня – какие объекты уничтожены - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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Групповой удар по Украине сегодня – какие объекты уничтожены
Групповой удар по Украине сегодня – какие объекты уничтожены - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Групповой удар по Украине сегодня – какие объекты уничтожены
Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен в ночь на субботу по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, производящим... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T12:23
2025-07-26T12:23
удары по украине
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен в ночь на субботу по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, производящим комплектующие для ракет и боеприпасы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.За минувшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центры комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплексаЖуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВОМиллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
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РИА Новости Крым
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удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости
Групповой удар по Украине сегодня – какие объекты уничтожены

На Украине групповым ударом поражены производства боеприпасов и комплектующих для ракет

12:23 26.07.2025
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесен в ночь на субботу по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, производящим комплектующие для ракет и боеприпасы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
За минувшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центры комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
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