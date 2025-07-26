https://crimea.ria.ru/20250726/goryat-btry-i-tanki-kiev-poteryal-za-sutki-bolee-1300-boevikov-1148255827.html

Горят БТРы и танки: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков

Горят БТРы и танки: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Горят БТРы и танки: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков

Еще 1320 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику уничтожили российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T12:46

2025-07-26T12:46

2025-07-26T13:06

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Еще 1320 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику уничтожили российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Бессаловка, Пролетарское, Марьино и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков.Украинские формирования потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбив противника в районах населенных пунктов Андреевка, Купянск Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Боевики ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Константиновка и Дроновка ДНР. Их потери составили до 180 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дачное Днепропетровской области, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР и Малиевка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра ДНР и Темировка Запорожской области.Противник потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплексаЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУНовости СВО: Киев теряет людей и технику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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