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Горят БТРы и танки: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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Горят БТРы и танки: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков
Горят БТРы и танки: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Горят БТРы и танки: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков
Еще 1320 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику уничтожили российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T12:46
2025-07-26T13:06
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Еще 1320 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику уничтожили российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Бессаловка, Пролетарское, Марьино и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков.Украинские формирования потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбив противника в районах населенных пунктов Андреевка, Купянск Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Боевики ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Константиновка и Дроновка ДНР. Их потери составили до 180 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дачное Днепропетровской области, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР и Малиевка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра ДНР и Темировка Запорожской области.Противник потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплексаЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУНовости СВО: Киев теряет людей и технику
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, новости, вооруженные силы россии
Горят БТРы и танки: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков

ВСУ потеряли более 1300 боевиков за сутки в зоне спецоперации – Минобороны

12:46 26.07.2025 (обновлено: 13:06 26.07.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ на позиции
Уничтоженный танк ВСУ на позиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Еще 1320 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику уничтожили российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Бессаловка, Пролетарское, Марьино и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков.
Украинские формирования потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбив противника в районах населенных пунктов Андреевка, Купянск Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Боевики ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Константиновка и Дроновка ДНР. Их потери составили до 180 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дачное Днепропетровской области, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия.
Военнослужащие группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР и Малиевка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра ДНР и Темировка Запорожской области.
Противник потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
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