https://crimea.ria.ru/20250726/bolshaya-golovnaya-bol-kieva-ekspert-o-3-raunde-peregovorov-rf-i-ukrainy-1148243457.html

Большая головная боль Киева: эксперт о 3 раунде переговоров РФ и Украины

Большая головная боль Киева: эксперт о 3 раунде переговоров РФ и Украины - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Большая головная боль Киева: эксперт о 3 раунде переговоров РФ и Украины

Дипломатические ходы России на третьем раунде переговоров с Украиной поставили Киев в неловкое положение, выхода их которого для него с сохранением лица, по... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T18:27

2025-07-26T18:27

2025-07-26T18:27

радио "спутник в крыму"

переговоры

олег шевченко

россия

мнения

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Дипломатические ходы России на третьем раунде переговоров с Украиной поставили Киев в неловкое положение, выхода их которого для него с сохранением лица, по сути, нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.В ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине рассмотреть возможность объявлять короткие, по 24-48 часов, перемирия, чтобы обе стороны могли забирать с поля боя тела погибших и раненых бойцов. Также глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский предложил обменять жителей Курской области, вывезенных ВСУ на территорию Украины, на украинских военнослужащих.По мнению Шевченко, во всем, и в этих шагах в частности, Россия продемонстрировала дипломатическую уверенность, желание и умение вести переговоры именно о длительном, настоящем мире.При этом, что касается предложения России о коротких перемириях, то это очень хороший и яркий дипломатический ход, который, помимо гуманитарного, общечеловеческого высокоморального смысла содержит в себе политическую составляющую, сказал эксперт.И выразил мнение, что Украина не сможет соблюсти перемирие по сбору раненых и тел убитых даже в течение 5 – 10 часов, поскольку приказы Генерального штаба ВСУ не будут выполняться во фронтовых подразделениях, и ни каком серьезном мирном процессе с нынешней политической и военной властью Украины не может идти речи.Политолог считает, что это очень серьезный звонок и большая головная боль для Киева и его покровителей, поскольку из сложившейся ситуации у противника нет выхода.Не менее важным политолог считает и предложение российской стороны обменять жителей Курской области на военнопленных ВСУ. И здесь Украина снова оказалась в неудобном положении, ведь киевские власти до сих пор не объяснили причину удержания российских граждан.При этом Россия, в отличие от Украины, ярко демонстрирует свою силу в готовности платить любую цену, которая необходима для спасения их жизней российских граждан, подчеркнул Шевченко.Шевченко считает, что это предложение РФ серьезный звонок, причем не только для Украины, а для всех окружающих Россию стран, которые пытаются запустить русофобские процессы на своих территориях."Не потерпим подобного отношения к своих гражданам, своим людям. Вот об этом заявляет таким образом Мединский", – подытожил эксперт.Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский с российской стороны и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров – с украинской. Достигнуты гуманитарные договоренности по теме обмена военнопленными. Москва также предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн.*Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины в Стамбуле – главные заявленияМединский оценил перспективы встречи Путина и ЗеленскогоДля заключения мира по Украине обязательно признание Крыма

https://crimea.ria.ru/20250721/tretiy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy--v-chem-osnovnaya-problema-1148102762.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, олег шевченко, россия, мнения, украина, политика