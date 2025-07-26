https://crimea.ria.ru/20250726/bolshaya-golovnaya-bol-kieva-ekspert-o-3-raunde-peregovorov-rf-i-ukrainy-1148243457.html
Большая головная боль Киева: эксперт о 3 раунде переговоров РФ и Украины
Большая головная боль Киева: эксперт о 3 раунде переговоров РФ и Украины - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Большая головная боль Киева: эксперт о 3 раунде переговоров РФ и Украины
Дипломатические ходы России на третьем раунде переговоров с Украиной поставили Киев в неловкое положение, выхода их которого для него с сохранением лица, по... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T18:27
2025-07-26T18:27
2025-07-26T18:27
радио "спутник в крыму"
переговоры
олег шевченко
россия
мнения
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Дипломатические ходы России на третьем раунде переговоров с Украиной поставили Киев в неловкое положение, выхода их которого для него с сохранением лица, по сути, нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.В ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине рассмотреть возможность объявлять короткие, по 24-48 часов, перемирия, чтобы обе стороны могли забирать с поля боя тела погибших и раненых бойцов. Также глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский предложил обменять жителей Курской области, вывезенных ВСУ на территорию Украины, на украинских военнослужащих.По мнению Шевченко, во всем, и в этих шагах в частности, Россия продемонстрировала дипломатическую уверенность, желание и умение вести переговоры именно о длительном, настоящем мире.При этом, что касается предложения России о коротких перемириях, то это очень хороший и яркий дипломатический ход, который, помимо гуманитарного, общечеловеческого высокоморального смысла содержит в себе политическую составляющую, сказал эксперт.И выразил мнение, что Украина не сможет соблюсти перемирие по сбору раненых и тел убитых даже в течение 5 – 10 часов, поскольку приказы Генерального штаба ВСУ не будут выполняться во фронтовых подразделениях, и ни каком серьезном мирном процессе с нынешней политической и военной властью Украины не может идти речи.Политолог считает, что это очень серьезный звонок и большая головная боль для Киева и его покровителей, поскольку из сложившейся ситуации у противника нет выхода.Не менее важным политолог считает и предложение российской стороны обменять жителей Курской области на военнопленных ВСУ. И здесь Украина снова оказалась в неудобном положении, ведь киевские власти до сих пор не объяснили причину удержания российских граждан.При этом Россия, в отличие от Украины, ярко демонстрирует свою силу в готовности платить любую цену, которая необходима для спасения их жизней российских граждан, подчеркнул Шевченко.Шевченко считает, что это предложение РФ серьезный звонок, причем не только для Украины, а для всех окружающих Россию стран, которые пытаются запустить русофобские процессы на своих территориях."Не потерпим подобного отношения к своих гражданам, своим людям. Вот об этом заявляет таким образом Мединский", – подытожил эксперт.Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский с российской стороны и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров – с украинской. Достигнуты гуманитарные договоренности по теме обмена военнопленными. Москва также предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн.*Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины в Стамбуле – главные заявленияМединский оценил перспективы встречи Путина и ЗеленскогоДля заключения мира по Украине обязательно признание Крыма
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переговоры, олег шевченко, россия, мнения, украина, политика
Большая головная боль Киева: эксперт о 3 раунде переговоров РФ и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины поставил Киев в неловкое положение – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым.
Дипломатические ходы России на третьем раунде переговоров с Украиной поставили Киев в неловкое положение, выхода их которого для него с сохранением лица, по сути, нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
В ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине рассмотреть возможность объявлять короткие, по 24-48 часов, перемирия
, чтобы обе стороны могли забирать с поля боя тела погибших и раненых бойцов. Также глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский предложил обменять жителей Курской области, вывезенных ВСУ на территорию Украины, на украинских военнослужащих.
По мнению Шевченко, во всем, и в этих шагах в частности, Россия продемонстрировала дипломатическую уверенность, желание и умение вести переговоры именно о длительном, настоящем мире.
При этом, что касается предложения России о коротких перемириях, то это очень хороший и яркий дипломатический ход, который, помимо гуманитарного, общечеловеческого высокоморального смысла содержит в себе политическую составляющую, сказал эксперт.
"Мы перекинули мяч на сторону нашего противника, и теперь дело за Киевом. Украина – не Россия – должна продемонстрировать, что управляет своими войсками, в числе которых есть запрещенные в Российской Федерации подразделения, такие как "Азов"* и другие, которые отказываются подчиняться Генштабу ВСУ", – добавил Шевченко.
И выразил мнение, что Украина не сможет соблюсти перемирие по сбору раненых и тел убитых даже в течение 5 – 10 часов, поскольку приказы Генерального штаба ВСУ не будут выполняться во фронтовых подразделениях, и ни каком серьезном мирном процессе с нынешней политической и военной властью Украины не может идти речи.
Политолог считает, что это очень серьезный звонок и большая головная боль для Киева и его покровителей, поскольку из сложившейся ситуации у противника нет выхода.
"Если Украина отклонит это серьезное предложение России, то продемонстрирует свои окровавленные клыки нацистского режима. А если примет, но не сможет управлять своими войсками и теми наполовину бандитскими формированиями, которые скрываются под именем Нацгвардия Украины, то всему миру продемонстрирует недееспособность своей военно-политической власти", – пояснил эксперт.
Не менее важным политолог считает и предложение российской стороны обменять жителей Курской области на военнопленных ВСУ. И здесь Украина снова оказалась в неудобном положении, ведь киевские власти до сих пор не объяснили
причину удержания российских граждан.
При этом Россия, в отличие от Украины, ярко демонстрирует свою силу в готовности платить любую цену, которая необходима для спасения их жизней российских граждан, подчеркнул Шевченко.
"Каждый гражданин России имеет огромную ценность. Что нам эти несколько боевиков и даже эти сотни офицеров ВСУ, если можно спасти русского человека. Здесь никакой цены не может быть сверх", – прокомментировал эксперт.
Шевченко считает, что это предложение РФ серьезный звонок, причем не только для Украины, а для всех окружающих Россию стран, которые пытаются запустить русофобские процессы на своих территориях.
"Не потерпим подобного отношения к своих гражданам, своим людям. Вот об этом заявляет таким образом Мединский", – подытожил эксперт.
Третий раунд
переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский с российской стороны и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров – с украинской. Достигнуты гуманитарные договоренности по теме обмена военнопленными
. Москва также предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн
.
*Запрещенная в России террористическая организация
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