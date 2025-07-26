Рейтинг@Mail.ru
54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250726/54-bpla-sbili-nad-krymom-i-regionami-rf--1148251495.html
54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ
54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ - РИА Новости Крым, 26.07.2025
54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T07:14
2025-07-26T07:33
крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря, три – над акваторией Черного моря, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Тульской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Сутками ранее силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны. По данным Минобороны, за ночь сбили 105 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250726/pri-atake-bpla-na-avtomobil-v-rostovskoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka-1148251630.html
https://crimea.ria.ru/20250725/zelenskiy-postavil-zadachu-primenyat-ne-menee-tysyachi-bespilotnikov-v-sutki-1148245358.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e845d841a8010f705eb339c847415aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, министерство обороны рф
54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ

Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских БПЛА над регионами РФ и над Азовским и Черным морями

07:14 26.07.2025 (обновлено: 07:33 26.07.2025)
 
ПВО
ПВО
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря, три – над акваторией Черного моря, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Тульской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
07:30
При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека
Сутками ранее силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны. По данным Минобороны, за ночь сбили 105 вражеских БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевик ВСУ с беспилотником
Вчера, 19:06
Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки
 
КрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31Катастрофа Ан-24 в Приамурье: специалисты осмотрели "черные ящики"
11:03Теракт в Иране: как минимум 5 человек погибли и 13 ранены
10:52Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове
10:17В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи
09:50Над Москвой сбиты два беспилотника - Собянин
09:44В Керчи на два дня отключат воду из-за реконструкции сетей
09:16Начало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективах
08:32Ребенка унесло течением после ДТП с тремя машинами в Дагестане
08:13Крымский мост сейчас - что происходит на пунктах досмотра
07:48Спасение от огня села в Крыму: пожар удалось остановить - ВИДЕО
07:30При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека
07:1454 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ
07:03Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе
00:01Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 июля
22:55Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день
22:42Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу
22:21Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50
22:03Крымский мост: информация об очередях к вечеру пятницы
21:47Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу
Лента новостейМолния