https://crimea.ria.ru/20250726/54-bpla-sbili-nad-krymom-i-regionami-rf--1148251495.html
54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ
54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ - РИА Новости Крым, 26.07.2025
54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ
Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T07:14
2025-07-26T07:14
2025-07-26T07:33
крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря, три – над акваторией Черного моря, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Тульской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Сутками ранее силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны. По данным Минобороны, за ночь сбили 105 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250726/pri-atake-bpla-na-avtomobil-v-rostovskoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka-1148251630.html
https://crimea.ria.ru/20250725/zelenskiy-postavil-zadachu-primenyat-ne-menee-tysyachi-bespilotnikov-v-sutki-1148245358.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e845d841a8010f705eb339c847415aca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, министерство обороны рф
54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ
Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских БПЛА над регионами РФ и над Азовским и Черным морями
07:14 26.07.2025 (обновлено: 07:33 26.07.2025)