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54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ

54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ - РИА Новости Крым, 26.07.2025

54 БПЛА сбили над Крымом и регионами РФ

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T07:14

2025-07-26T07:14

2025-07-26T07:33

крым

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря, три – над акваторией Черного моря, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Тульской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Сутками ранее силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны. По данным Минобороны, за ночь сбили 105 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250725/zelenskiy-postavil-zadachu-primenyat-ne-menee-tysyachi-bespilotnikov-v-sutki-1148245358.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, министерство обороны рф