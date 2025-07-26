https://crimea.ria.ru/20250726/300-chelovek-okazalis-zablokirovany-v-gorakh-iz-za-skhoda-opolznya-v-yaponii--1148256833.html

300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии

300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии - РИА Новости Крым, 26.07.2025

300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии

Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK. РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T14:13

2025-07-26T14:13

2025-07-26T14:16

япония

оползень

природа

происшествия

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK.Более 110 человек, включая туристов, остановившихся на ночлег в гостинице в горах в районе Аои города Сидзуока, и рабочих, строящих в этом районе отрезок линии магнитнолевитационной железной дороги, оказались заблокированы в горах после того, как в пятницу оползень сошел на автодорогу. Кроме того, на горе находились еще 190 альпинистов, планировавших восхождение.В субботу удалось обеспечить пеший спуск обходными путями для 170 желающих. Жалоб на здоровье ни у них, ни у тех, кто не захотел спускаться, нет.Местные власти сообщают, что расчистить дорогу удастся только ко вторнику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

япония

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, оползень, природа, происшествия, в мире, новости