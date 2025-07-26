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300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии
300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии - РИА Новости Крым, 26.07.2025
300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии
Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK. РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T14:13
2025-07-26T14:16
япония
оползень
природа
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK.Более 110 человек, включая туристов, остановившихся на ночлег в гостинице в горах в районе Аои города Сидзуока, и рабочих, строящих в этом районе отрезок линии магнитнолевитационной железной дороги, оказались заблокированы в горах после того, как в пятницу оползень сошел на автодорогу. Кроме того, на горе находились еще 190 альпинистов, планировавших восхождение.В субботу удалось обеспечить пеший спуск обходными путями для 170 желающих. Жалоб на здоровье ни у них, ни у тех, кто не захотел спускаться, нет.Местные власти сообщают, что расчистить дорогу удастся только ко вторнику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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япония, оползень, природа, происшествия, в мире, новости
300 человек оказались заблокированы в горах из-за схода оползня в Японии

Около 300 человек оказались заблокированы в горах в Японии из-за схода оползня

14:13 26.07.2025 (обновлено: 14:16 26.07.2025)
 
© РИА Новости КрымОползень. Архивное фото
Оползень. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Около 300 человек оказались заблокированы в горном массиве префектуры Сидзуока, сообщил телеканал NHK.
Более 110 человек, включая туристов, остановившихся на ночлег в гостинице в горах в районе Аои города Сидзуока, и рабочих, строящих в этом районе отрезок линии магнитнолевитационной железной дороги, оказались заблокированы в горах после того, как в пятницу оползень сошел на автодорогу. Кроме того, на горе находились еще 190 альпинистов, планировавших восхождение.
В субботу удалось обеспечить пеший спуск обходными путями для 170 желающих. Жалоб на здоровье ни у них, ни у тех, кто не захотел спускаться, нет.
Местные власти сообщают, что расчистить дорогу удастся только ко вторнику.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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