Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные
В Крыму на выходных прогнозируют устойчиво аномально жаркую погоду
© РИА Новости / Владимир СергеевСолнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов
© РИА Новости / Владимир Сергеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в предстоящие выходные установится жаркая и сухая погода, сообщила РИА Новости Крым заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Вероника Шенгелай.
Она отметила, что температурный фон будет заметно выше климатической нормы, а осадков в регионе не ожидается.
"Температура воздуха ожидается на семь градусов выше климатической нормы. Но это пока предварительно, мы держим это на контроле", – уточнила Шенгелай.
Она добавила, что после кратковременного похолодания, вызванного прохождением холодного фронта, на полуостров вернулась жара. С середины недели в Крыму началось устойчивое повышение температур как в дневное, так и в ночное время.
В субботу в темное время суток термометры покажут значения от +20 до +25 градусов, днем же температура повысится до 38 градусов тепла. Синоптик прогнозирует западный ветер до 12 м/с.
В воскресенья воздух прогреется еще больше – ночью до +21…+26 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +34…+39. Ветер сменится на восточный со скоростью 7-12 метров в секунду.
"Максимальные значения температуры ожидаются в северных и предгорных районах полуострова, а также местами в городах, включая Севастополь и Симферополь", – подчеркнула Шенгелай.
Синоптик уточнила, что по предварительным данным, жаркая и сухая погода сохранится в Крыму до конца месяца.
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