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Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные
Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные
В Крыму и Севастополе в предстоящие выходные установится жаркая и сухая погода, сообщила РИА Новости Крым заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T20:54
2025-07-25T20:17
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
прогноз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в предстоящие выходные установится жаркая и сухая погода, сообщила РИА Новости Крым заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Вероника Шенгелай.Она отметила, что температурный фон будет заметно выше климатической нормы, а осадков в регионе не ожидается.Она добавила, что после кратковременного похолодания, вызванного прохождением холодного фронта, на полуостров вернулась жара. С середины недели в Крыму началось устойчивое повышение температур как в дневное, так и в ночное время.В субботу в темное время суток термометры покажут значения от +20 до +25 градусов, днем же температура повысится до 38 градусов тепла. Синоптик прогнозирует западный ветер до 12 м/с.В воскресенья воздух прогреется еще больше – ночью до +21…+26 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +34…+39. Ветер сменится на восточный со скоростью 7-12 метров в секунду.Синоптик уточнила, что по предварительным данным, жаркая и сухая погода сохранится в Крыму до конца месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчане справляются с жаройАномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаЭкватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета
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Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные

В Крыму на выходных прогнозируют устойчиво аномально жаркую погоду

20:54 25.07.2025
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСолнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов
Солнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в предстоящие выходные установится жаркая и сухая погода, сообщила РИА Новости Крым заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Вероника Шенгелай.
Она отметила, что температурный фон будет заметно выше климатической нормы, а осадков в регионе не ожидается.
"Температура воздуха ожидается на семь градусов выше климатической нормы. Но это пока предварительно, мы держим это на контроле", – уточнила Шенгелай.
Она добавила, что после кратковременного похолодания, вызванного прохождением холодного фронта, на полуостров вернулась жара. С середины недели в Крыму началось устойчивое повышение температур как в дневное, так и в ночное время.
В субботу в темное время суток термометры покажут значения от +20 до +25 градусов, днем же температура повысится до 38 градусов тепла. Синоптик прогнозирует западный ветер до 12 м/с.
В воскресенья воздух прогреется еще больше – ночью до +21…+26 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +34…+39. Ветер сменится на восточный со скоростью 7-12 метров в секунду.
"Максимальные значения температуры ожидаются в северных и предгорных районах полуострова, а также местами в городах, включая Севастополь и Симферополь", – подчеркнула Шенгелай.
Синоптик уточнила, что по предварительным данным, жаркая и сухая погода сохранится в Крыму до конца месяца.
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