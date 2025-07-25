https://crimea.ria.ru/20250725/zhara-atakuet-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1148185290.html

Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные

Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные

В Крыму и Севастополе в предстоящие выходные установится жаркая и сухая погода, сообщила РИА Новости Крым заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T20:54

2025-07-25T20:54

2025-07-25T20:17

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крымская погода

крымский гидрометцентр

прогноз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе в предстоящие выходные установится жаркая и сухая погода, сообщила РИА Новости Крым заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Вероника Шенгелай.Она отметила, что температурный фон будет заметно выше климатической нормы, а осадков в регионе не ожидается.Она добавила, что после кратковременного похолодания, вызванного прохождением холодного фронта, на полуостров вернулась жара. С середины недели в Крыму началось устойчивое повышение температур как в дневное, так и в ночное время.В субботу в темное время суток термометры покажут значения от +20 до +25 градусов, днем же температура повысится до 38 градусов тепла. Синоптик прогнозирует западный ветер до 12 м/с.В воскресенья воздух прогреется еще больше – ночью до +21…+26 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +34…+39. Ветер сменится на восточный со скоростью 7-12 метров в секунду.Синоптик уточнила, что по предварительным данным, жаркая и сухая погода сохранится в Крыму до конца месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчане справляются с жаройАномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаЭкватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета

https://crimea.ria.ru/20250712/aktivnost-solntsa-v-iyule-vyrosla-v-tri-raza-1147901581.html

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