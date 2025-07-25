https://crimea.ria.ru/20250725/zelenskiy-postavil-zadachu-primenyat-ne-menee-tysyachi-bespilotnikov-v-sutki-1148245358.html

Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки

Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки

Украина должна быть готова в определенный момент применить не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Такую задачу поставил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T19:06

2025-07-25T19:06

2025-07-25T19:06

владимир зеленский

новости

украина

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. Украина должна быть готова в определенный момент применить не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Такую задачу поставил глава киевского режима Владимир Зеленский после визита на одно из предприятий, занимающихся выпуском таких беспилотников.Ранее Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективыУдары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракетЗеленский хочет продлить на Украине военное положение и мобилизацию

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владимир зеленский, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)