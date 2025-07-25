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Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки
Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки
Украина должна быть готова в определенный момент применить не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Такую задачу поставил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T19:06
2025-07-25T19:06
владимир зеленский
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. Украина должна быть готова в определенный момент применить не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Такую задачу поставил глава киевского режима Владимир Зеленский после визита на одно из предприятий, занимающихся выпуском таких беспилотников.Ранее Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективыУдары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракетЗеленский хочет продлить на Украине военное положение и мобилизацию
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки

Украина должна применять 1000 дронов-перехватчиков в день – Зеленский

19:06 25.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. Украина должна быть готова в определенный момент применить не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Такую задачу поставил глава киевского режима Владимир Зеленский после визита на одно из предприятий, занимающихся выпуском таких беспилотников.

"Задача для производителей поставлена четкая – это способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки. Чиновники обеспечивают контрактование, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.
В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.
В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
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Владимир ЗеленскийНовостиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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