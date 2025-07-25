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Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день

Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день

В Саратове в 10-этажном жилом доме взорвался газ. Экс-главу "Черноморнефтегаза" арестовали по делу о мошенничестве. Центробанк снизил ключевую ставку. В Крыму... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T22:55

2025-07-25T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Саратове в 10-этажном жилом доме взорвался газ. Экс-главу "Черноморнефтегаза" арестовали по делу о мошенничестве. Центробанк снизил ключевую ставку. В Крыму наградили сотрудников СК. Аномальная жара пришла в Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв бытового газа в СаратовеВзрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Погибли шесть человек, среди них один ребенок.Как сообщили в МЧС России, к настоящему времени известно о 16 пострадавших. Остается неизвестным местонахождение четырех человек, в том числе ребенка.В аварийно-спасательных работах участвуют более 400 специалистов и 114 единиц техники. В поисках пострадавших завалы обследуют два кинологических расчета. Авиация МЧС РФ готова к санитарной эвакуации пострадавших.На базе местной школы развернули пункт временного размещения, работают психологи МЧС России. На территории области в субботу объявлен траур.Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа. После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня.Экс-главу "Черноморнефтегаза" арестовали в МосквеБывший генеральный директор крымского государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" Сергей Бейм взят под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.Сергей Бейм возглавлял "Черноморнефтегаз" с сентября 2014 по август 2015 года. В период нахождения Крыма в составе Украины был депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым. Является президентом и одним из учредителей компании, управляющей крупной сетью автозаправок в Крыму.Центробанк снизил ключевую ставкуБанк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне.Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке. Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.В Крыму наградили сотрудников следствияВ Крыму наградили сотрудников органов следствия – торжественная церемония, в которой приняли участие руководители органов власти Крыма и Севастополя и силового блока, приурочена ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации."Этот праздник объединяет следственные подразделений всех силовых ведомств и еще раз напоминает нам, что только вместе мы, как и прежде, сможем успешно выполнять поставленные перед нами государством задачи", – сказал в ходе церемонии руководитель Следкома по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.Аномальная жара в КрымуВ Крыму в ближайшие дни температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов и достигнет +40 в некоторых районах полуострова.С 27 по 29 июля в степных и предгорных районах Крыма ожидается сильная жара +38…+40. В этой ситуации специалисты рекомендуют владельцам домов и садоводам своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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