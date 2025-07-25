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Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день
Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день
В Саратове в 10-этажном жилом доме взорвался газ. Экс-главу "Черноморнефтегаза" арестовали по делу о мошенничестве. Центробанк снизил ключевую ставку. В Крыму... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Саратове в 10-этажном жилом доме взорвался газ. Экс-главу "Черноморнефтегаза" арестовали по делу о мошенничестве. Центробанк снизил ключевую ставку. В Крыму наградили сотрудников СК. Аномальная жара пришла в Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв бытового газа в СаратовеВзрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Погибли шесть человек, среди них один ребенок.Как сообщили в МЧС России, к настоящему времени известно о 16 пострадавших. Остается неизвестным местонахождение четырех человек, в том числе ребенка.В аварийно-спасательных работах участвуют более 400 специалистов и 114 единиц техники. В поисках пострадавших завалы обследуют два кинологических расчета. Авиация МЧС РФ готова к санитарной эвакуации пострадавших.На базе местной школы развернули пункт временного размещения, работают психологи МЧС России. На территории области в субботу объявлен траур.Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа. После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня.Экс-главу "Черноморнефтегаза" арестовали в МосквеБывший генеральный директор крымского государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" Сергей Бейм взят под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.Сергей Бейм возглавлял "Черноморнефтегаз" с сентября 2014 по август 2015 года. В период нахождения Крыма в составе Украины был депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым. Является президентом и одним из учредителей компании, управляющей крупной сетью автозаправок в Крыму.Центробанк снизил ключевую ставкуБанк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне.Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке. Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.В Крыму наградили сотрудников следствияВ Крыму наградили сотрудников органов следствия – торжественная церемония, в которой приняли участие руководители органов власти Крыма и Севастополя и силового блока, приурочена ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации."Этот праздник объединяет следственные подразделений всех силовых ведомств и еще раз напоминает нам, что только вместе мы, как и прежде, сможем успешно выполнять поставленные перед нами государством задачи", – сказал в ходе церемонии руководитель Следкома по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.Аномальная жара в КрымуВ Крыму в ближайшие дни температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов и достигнет +40 в некоторых районах полуострова.С 27 по 29 июля в степных и предгорных районах Крыма ожидается сильная жара +38…+40. В этой ситуации специалисты рекомендуют владельцам домов и садоводам своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день

Взрыв газа в многоэтажке в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день

22:55 25.07.2025
 
© РИА НовостиПоследствия взрыва газа в девятиэтажке в Саратове
Последствия взрыва газа в девятиэтажке в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Саратове в 10-этажном жилом доме взорвался газ. Экс-главу "Черноморнефтегаза" арестовали по делу о мошенничестве. Центробанк снизил ключевую ставку. В Крыму наградили сотрудников СК. Аномальная жара пришла в Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Взрыв бытового газа в Саратове

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Погибли шесть человек, среди них один ребенок.
Как сообщили в МЧС России, к настоящему времени известно о 16 пострадавших. Остается неизвестным местонахождение четырех человек, в том числе ребенка.
В аварийно-спасательных работах участвуют более 400 специалистов и 114 единиц техники. В поисках пострадавших завалы обследуют два кинологических расчета. Авиация МЧС РФ готова к санитарной эвакуации пострадавших.
На базе местной школы развернули пункт временного размещения, работают психологи МЧС России. На территории области в субботу объявлен траур.
Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа. После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня.
Боевик ВСУ с беспилотником
Вчера, 19:06
Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки

Экс-главу "Черноморнефтегаза" арестовали в Москве

Бывший генеральный директор крымского государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" Сергей Бейм взят под стражу на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Сергей Бейм возглавлял "Черноморнефтегаз" с сентября 2014 по август 2015 года. В период нахождения Крыма в составе Украины был депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым. Является президентом и одним из учредителей компании, управляющей крупной сетью автозаправок в Крыму.
Поезд Таврия
Вчера, 19:37Радио "Спутник в Крыму"
Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирам

Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне.
Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке. Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Вчера, 15:53
Что ждет экономику России – прогноз Центробанка

В Крыму наградили сотрудников следствия

В Крыму наградили сотрудников органов следствия – торжественная церемония, в которой приняли участие руководители органов власти Крыма и Севастополя и силового блока, приурочена ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.
"Этот праздник объединяет следственные подразделений всех силовых ведомств и еще раз напоминает нам, что только вместе мы, как и прежде, сможем успешно выполнять поставленные перед нами государством задачи", – сказал в ходе церемонии руководитель Следкома по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Вчера, 14:26
В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникам

Аномальная жара в Крыму

В Крыму в ближайшие дни температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов и достигнет +40 в некоторых районах полуострова.
С 27 по 29 июля в степных и предгорных районах Крыма ожидается сильная жара +38…+40. В этой ситуации специалисты рекомендуют владельцам домов и садоводам своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.
Жара - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Вчера, 22:21
Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50
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00:01Воздух из Африки добрался до Крыма: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 июля
22:55Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день
22:42Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу
22:21Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50
22:03Крымский мост: информация об очередях к вечеру пятницы
21:47Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу
21:31Пожарные спасли от огня село под Судаком – что известно к этому часу
21:14В село Симферопольского района тянут газопровод высокого давления
20:54Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные
20:28Севастополь примет спортивный фестиваль Юга и Северного Кавказа
20:15Возрождение "визитки": как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии
19:51На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов
19:37Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирам
19:22Площадь пожара под Судаком выросла до пяти гектаров
19:06Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки
18:43В Севастополе мужчина сорвался с 13-метрового обрыва
18:28ВТБ: снижение ключевой ставки "оживит" рынок кредитования
18:08"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст
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