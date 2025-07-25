https://crimea.ria.ru/20250725/vzryv-bytovogo-gaza-v-saratove--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1148239559.html

Взрыв бытового газа в Саратове – что известно к этому часу

Взрыв бытового газа в Саратове – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Взрыв бытового газа в Саратове – что известно к этому часу

Число погибших из-за взрыва газо-воздушной смеси в жилой многоэтажке в Саратове увеличилось до шести, среди погибших есть ребенок, под завалами могут быть еще... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T17:10

2025-07-25T17:10

2025-07-25T17:34

саратов

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Число погибших из-за взрыва газо-воздушной смеси в жилой многоэтажке в Саратове увеличилось до шести, среди погибших есть ребенок, под завалами могут быть еще люди. Вся информация от МЧС и местных властей о ситуации к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда.Погибшие и пострадавшие"Общее число погибших составило шесть человек, среди них – один ребенок", – сообщает МЧС.Как сообщил губернатор области Роман Бусаргин, всего за медицинской помощью обратились семь человек, она была оказана амбулаторно.Ранее сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.Работы на месте происшествияВсего в ликвидации последствий задействованы более 100 специалистов и 34 единицы техники. Как уточнили в МЧС, взрывной волной повреждено остекление соседнего дома. На базе местной школы развернули пункт временного размещения, работают психологи МЧС России."Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование. Поисково-спасательные работы будут продолжаться и в ночные часы. Параллельно на месте в круглосуточном режиме дежурят врачи. Для обеспечения безопасности территория оцеплена сотрудниками полиции", – проинформировал губернатор.Полное обследование здания произведут утром в субботу. После этого будет приниматься решение о возможности допуска жильцов в квартиры. На это время всем нуждающимся предоставят место для размещения, уточил глава региона.Уголовное дело и режим ЧСПредварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа.После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня. Мера необходима для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

саратов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), газ