https://crimea.ria.ru/20250725/vsu-obstrelivayut-energodar-iz-artillerii--est-pogibshie-1148223028.html

ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие

ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие - РИА Новости Крым, 25.07.2025

ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие

Боевики ВСУ ведут массированный артобстрел Энергодара, на данный момент известно о двух погибших. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T13:47

2025-07-25T13:47

2025-07-25T13:47

евгений балицкий

запорожская область

энергодар

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ведут массированный артобстрел Энергодара, на данный момент известно о двух погибших. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По словам губернатора, поврежден один из многоквартирных домов и район театра "Современник". Также в районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили.Запорожская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена, добавил Балицкий.Он отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, и призвал жителей города не выходить на улицу до стабилизации обстановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть поврежденияНазвана сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и НовороссииВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб

запорожская область

энергодар

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, энергодар, новости, обстрелы всу