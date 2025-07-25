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ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие
ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие - РИА Новости Крым, 25.07.2025
ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие
Боевики ВСУ ведут массированный артобстрел Энергодара, на данный момент известно о двух погибших. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T13:47
2025-07-25T13:47
2025-07-25T13:47
евгений балицкий
запорожская область
энергодар
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ведут массированный артобстрел Энергодара, на данный момент известно о двух погибших. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По словам губернатора, поврежден один из многоквартирных домов и район театра "Современник". Также в районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили.Запорожская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена, добавил Балицкий.Он отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, и призвал жителей города не выходить на улицу до стабилизации обстановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть поврежденияНазвана сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и НовороссииВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб
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евгений балицкий, запорожская область, энергодар, новости, обстрелы всу
ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие
Два человека погибли при артобстреле Энергодара боевиками ВСУ – Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ведут массированный артобстрел Энергодара, на данный момент известно о двух погибших. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ города Энергодара… На данный момент известно о двух пострадавших и двух погибших местных жителях", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, поврежден один из многоквартирных домов и район театра "Современник". Также в районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили.
Запорожская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, безопасность основных объектов станции не нарушена, добавил Балицкий.
Он отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, и призвал жителей города не выходить на улицу до стабилизации обстановки.
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