В село Симферопольского района тянут газопровод высокого давления
Линию газопровода высокого давления строят в селе Мазанка Симферопольского района
© Минтопэнерго КрымаСтроительство газопровода высокого давления в селе Мазанка Симферопольского района
© Минтопэнерго Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В селе Мазанка Симферопольского района строят линию подводящего газопровода высокого давления протяженностью больше четырех километров. Об этом сообщил в министерстве топлива и энергетики Республики Крым.
"Протяженность строительства подводящего газопровода высокого давления в селе Мазанка Симферопольского района составит около 4,3 километров", – сказано в сообщении.
Монтаж и укладка подводящего газопровода к селу Мазанка производится в открытую траншею, разрабатываемую в скальном грунте специальной строительной техникой, добавили в профильном министерстве.
Кроме того, в состав объекта газоснабжения села Мазанка включен также газопровод-отвод к селу Донское Симферопольского района, который будет пересекать трассу "Таврида", уточнили специалисты.
© Минтопэнерго КрымаСтроительство газопровода высокого давления в селе Мазанка Симферопольского района
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Строительство газопровода высокого давления в селе Мазанка Симферопольского района
© Минтопэнерго Крыма
© Минтопэнерго КрымаСтроительство газопровода высокого давления в селе Мазанка Симферопольского района
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Строительство газопровода высокого давления в селе Мазанка Симферопольского района
© Минтопэнерго Крыма
1 из 2
Строительство газопровода высокого давления в селе Мазанка Симферопольского района
© Минтопэнерго Крыма
2 из 2
Строительство газопровода высокого давления в селе Мазанка Симферопольского района
© Минтопэнерго Крыма
Ранее сообщалось, что природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма – Абрикосово и Островское Первомайского района, в которых проживают около двух тысяч человек.
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