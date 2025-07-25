https://crimea.ria.ru/20250725/v-selo-simferopolskogo-rayona-tyanut-gazoprovod-vysokogo-davleniya-1148244300.html

В село Симферопольского района тянут газопровод высокого давления

В село Симферопольского района тянут газопровод высокого давления - РИА Новости Крым, 25.07.2025

В село Симферопольского района тянут газопровод высокого давления

В селе Мазанка Симферопольского района строят линию подводящего газопровода высокого давления протяженностью больше четырех километров. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T21:14

2025-07-25T21:14

2025-07-25T21:14

симферопольский район

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газоснабжение

газ

минтопэнерго крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В селе Мазанка Симферопольского района строят линию подводящего газопровода высокого давления протяженностью больше четырех километров. Об этом сообщил в министерстве топлива и энергетики Республики Крым.Монтаж и укладка подводящего газопровода к селу Мазанка производится в открытую траншею, разрабатываемую в скальном грунте специальной строительной техникой, добавили в профильном министерстве.Кроме того, в состав объекта газоснабжения села Мазанка включен также газопровод-отвод к селу Донское Симферопольского района, который будет пересекать трассу "Таврида", уточнили специалисты.Ранее сообщалось, что природный газ пришел еще в два населенных пункта Крыма – Абрикосово и Островское Первомайского района, в которых проживают около двух тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюВ села Сакского района вернули газ после ремонта на станцииКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

https://crimea.ria.ru/20250312/veteranam-sevastopolya-menyayut-gazovoe-oborudovanie-1144870147.html

симферопольский район

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симферопольский район, новости крыма, газоснабжение, газ, минтопэнерго крыма