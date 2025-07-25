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В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи

В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи - РИА Новости Крым, 25.07.2025

В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи

В Краснодарском крае опровергли фейк о предстоящем введении с 1 августа графика отключения сотовой связи, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T17:55

2025-07-25T17:55

2025-07-25T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк о предстоящем введении с 1 августа графика отключения сотовой связи, сообщает оперштаб Кубани.Ранее ложная информация начала распространяться в социальных сетях и Telegram-каналах. Как ответили в департаменте информатизации и связи региона, никаких графиков отключения сотовой связи или мобильного интернета не вводится. Все операторы работают в штатном режиме.А также отметили, что в такие моменты ограничения касаются исключительно скорости мобильного интернета, телефонная сотовая связь продолжает работать стабильно."Такие меры применяют с начала июня. Ограничение мобильного интернета позволяет минимизировать риски для жителей региона и объектов критической инфраструктуры", – добавили в оперштабе.105 беспилотников были уничтожены минувшей ночью над российскими регионами и Азовским морем.В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, кубань, мобильная связь, интернет, безопасность, фейк