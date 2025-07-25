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В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи
В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи - РИА Новости Крым, 25.07.2025
В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи
В Краснодарском крае опровергли фейк о предстоящем введении с 1 августа графика отключения сотовой связи, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T17:55
2025-07-25T17:55
краснодарский край
новости
кубань
мобильная связь
интернет
безопасность
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк о предстоящем введении с 1 августа графика отключения сотовой связи, сообщает оперштаб Кубани.Ранее ложная информация начала распространяться в социальных сетях и Telegram-каналах. Как ответили в департаменте информатизации и связи региона, никаких графиков отключения сотовой связи или мобильного интернета не вводится. Все операторы работают в штатном режиме.А также отметили, что в такие моменты ограничения касаются исключительно скорости мобильного интернета, телефонная сотовая связь продолжает работать стабильно."Такие меры применяют с начала июня. Ограничение мобильного интернета позволяет минимизировать риски для жителей региона и объектов критической инфраструктуры", – добавили в оперштабе.105 беспилотников были уничтожены минувшей ночью над российскими регионами и Азовским морем.В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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краснодарский край, новости, кубань, мобильная связь, интернет, безопасность, фейк
В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи

Отключение сотовой связи в Краснодарском крае не планируется – оперштаб

17:55 25.07.2025
 
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк о предстоящем введении с 1 августа графика отключения сотовой связи, сообщает оперштаб Кубани.
Ранее ложная информация начала распространяться в социальных сетях и Telegram-каналах. Как ответили в департаменте информатизации и связи региона, никаких графиков отключения сотовой связи или мобильного интернета не вводится. Все операторы работают в штатном режиме.
"Ограничения на работу мобильного интернета в регионе вводят исключительно при поступлении сигнала "Беспилотная опасность", – подчеркнули власти.
А также отметили, что в такие моменты ограничения касаются исключительно скорости мобильного интернета, телефонная сотовая связь продолжает работать стабильно.
"Такие меры применяют с начала июня. Ограничение мобильного интернета позволяет минимизировать риски для жителей региона и объектов критической инфраструктуры", – добавили в оперштабе.
© Оперштаб Краснодарский крайВ Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи
В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи
© Оперштаб Краснодарский край
В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи
105 беспилотников были уничтожены минувшей ночью над российскими регионами и Азовским морем.
В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ.
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