https://crimea.ria.ru/20250725/teatr-marionetok-v-krymu-obyasnili-deystviya-zelenskogo-na-fone-protestov-1148205198.html

Театр марионеток: в Крыму объяснили действия Зеленского на фоне протестов

Театр марионеток: в Крыму объяснили действия Зеленского на фоне протестов - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Театр марионеток: в Крыму объяснили действия Зеленского на фоне протестов

Решение главы киевского режима Владимира Зеленского отыграть назад ситуацию с урезанием полномочий антикоррупционных органов наглядно показало его слабость и... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T10:07

2025-07-25T10:07

2025-07-25T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского отыграть назад ситуацию с урезанием полномочий антикоррупционных органов наглядно показало его слабость и сохраняющуюся зависимость от Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политический эксперт и социолог Наталья Киселева.Накануне в Верховную раду Украины был внесен одобренный Зеленским законопроект, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ранее Зеленский подписал закон, лишающий эти органы независимости, однако в городах Украины начались акции протеста, а самого главу режима в Киеве начали жестко критиковать в Европе и США.Те, кто дергает за нитиПо словам Киселевой, все, что произошло на Украине в последние дни, можно назвать "кукольным театром вокруг коррупции".В итоге "веревки сделали свое дело", и Зеленский подал в Раду новый законопроект, который он в этот раз согласовал со "сценаристами кукольного спектакля", отметила политолог.Киселева убеждена, что глава киевского режима откровенно врал, заявляя, что его закон о переподчинении антикоррупционных структур "исключает российское влияние". Поскольку "только в воспаленном русофобией мозгу НАБУ и САП, созданные под непосредственным патронатом Брюсселя и Вашингтона, можно отнести к "российскому влиянию", пояснила аналитик.Также, по ее мнению, "смешными" выглядели и митинги, которые западные СМИ представляли как самоорганизованные протесты и демократию.Истинные задачи НАБУ и САПТо, что после внесения в Раду нового законопроекта об антикоррупционных органах Зеленского снова начали хвалить в Европе, лишний раз свидетельствует о том, что он продолжает оставаться "марионеткой Запада", подчеркнула Киселева.Что касается самих НАБУ и САП, вокруг которых разгорелись политические страсти, то эти созданные Западом структуры свои заявленные антикоррупционные задачи и не выполняли, так как занимались совсем другим – сбором компромата на постмайданную власть, чтобы всегда иметь под рукой кнут на каждого украинского чиновника и политика, отметила эксперт.Коррупция на Украине процветает и расширяется, констатирует социолог. Так, в 2024 году, по результатам опросов, 70% респондентов отмечали, что уровень коррупции на Украине вырос, 80% называли ее одной из самых серьезных проблем в стране. А в 2025 году коррупция почти сравнялась с войной в списке главных проблем для украинцев. Сегодня доля граждан Украины, считающих коррупцию одной из самых серьезных проблем, выросла до 92% – почти столько же, сколько назвали такой войну (95%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250723/protesty-na-ukraine-sluchitsya-li-novyy-maydan-1148157031.html

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украина, в мире, коррупция, верховная рада украины, владимир зеленский, коллективный запад, мнения, наталья киселева