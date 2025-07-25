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Севастополь примет спортивный фестиваль Юга и Северного Кавказа
Севастополь примет спортивный фестиваль Юга и Северного Кавказа - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Севастополь примет спортивный фестиваль Юга и Северного Кавказа
Севастополь готовится к проведению крупного спортивного фестиваля, который объединит спортсменов со всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T20:28
2025-07-25T20:28
2025-07-25T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Севастополь готовится к проведению крупного спортивного фестиваля, который объединит спортсменов со всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что за последние годы город существенно обновил и расширил спортивную инфраструктуру. В этом помогла масштабная программа капитальных вложений при поддержке Министерства спорта.По его словам, важную роль сыграли и успехи севастопольских спортсменов, которые добиваются высоких результатов в различных дисциплинах. Это тоже стало весомым аргументом в пользу города при выборе площадки."Уверен, что мы не подведем, это будет красивое событие. Это не просто фестиваль, это общение между спортсменами – будут и из исторических регионов, – атмосфера нового Херсонеса, спортивных соревнований, культурных программ. Уверен, это будет значимым событием не только для города, но и для всего юга России", – заверил Развожаев.В 2021 году в городе уже проходили отдельные этапы фестиваля, но в этот раз мероприятие будет проведено в полном масштабе и на новом уровне.Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках проекта "Спорт в каждый двор" с начала 2025 года прошло больше трех тысяч бесплатных занятий. А летом и гостям города предлагают бесплатные уроки плавания, танцев и коллективную зарядку по утрам.Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, рассказал ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это дастКогда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерваБесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуют
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, спорт, новости, новости севастополя, михаил развожаев
Севастополь примет спортивный фестиваль Юга и Северного Кавказа
Севастополь готовится принять фестиваль для спортсменов юга России и Северного Кавказа
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Севастополь готовится к проведению крупного спортивного фестиваля, который объединит спортсменов со всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что за последние годы город существенно обновил и расширил спортивную инфраструктуру. В этом помогла масштабная программа капитальных вложений при поддержке Министерства спорта.
"Теперь мы можем открыто предлагать свою площадку для того, чтобы проводить такие масштабные спортивные мероприятия. У нас есть спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя, наши все ФОКи, школа бокса, фиджитал-центр и так далее. То есть мы полностью можем программу обеспечить качественной спортивной инфраструктурой", – подчеркнул губернатор.
По его словам, важную роль сыграли и успехи севастопольских спортсменов, которые добиваются высоких результатов в различных дисциплинах. Это тоже стало весомым аргументом в пользу города при выборе площадки.
"Уверен, что мы не подведем, это будет красивое событие. Это не просто фестиваль, это общение между спортсменами – будут и из исторических регионов, – атмосфера нового Херсонеса, спортивных соревнований, культурных программ. Уверен, это будет значимым событием не только для города, но и для всего юга России", – заверил Развожаев.
В 2021 году в городе уже проходили отдельные этапы фестиваля, но в этот раз мероприятие будет проведено в полном масштабе и на новом уровне.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе в рамках проекта "Спорт в каждый двор" с начала 2025 года прошло больше трех тысяч бесплатных занятий. А летом и гостям города предлагают бесплатные уроки
плавания, танцев и коллективную зарядку по утрам.
Спорт в Крыму
выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, рассказал ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.
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