https://crimea.ria.ru/20250725/rossiyane-vybirayut-krym-dlya-otdykha-s-detmi--nazvany-goroda-lidery-1148181000.html
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры
Ялта и Феодосия вошли в тройку самых популярных у российских туристов направлений для отдыха с детьми в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T07:48
2025-07-25T07:48
2025-07-25T09:04
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
детский отдых
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/89/1100668936_0:266:2695:1782_1920x0_80_0_0_5298c798145be01d4d070580af5699bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Феодосия вошли в тройку самых популярных у российских туристов направлений для отдыха с детьми в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.По их данным, стоимость суточного размещения в Сочи обойдется в среднем в 6272 рубля, в Питере – 6658, в Ялте– 6606, в Феодосии – 4684 рубля.Также в рейтинг вошли Ейск со средней стоимостью за ночевку в 4284 рубля, Евпатория – 4856 рублей, Геленджик – 7438, Алушта – 5773, Судак ― 5007 рублей и Анапа, где за ночь в отели просят в среднем 5726 рублей.В целом в августе россияне также выбирают Крым. В тройке лидеров - Ялта, в десятку также вошли Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направленийПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июлеКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110066/89/1100668936_0:14:2695:2035_1920x0_80_0_0_2ca72bde4674d492a81dae31a54f486d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, детский отдых, отдых в крыму
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры
Ялта и Феодосия вошли в тройку городов-лидеров для отдыха с детьми в августе
07:48 25.07.2025 (обновлено: 09:04 25.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Феодосия вошли в тройку самых популярных у российских туристов направлений для отдыха с детьми в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.
"На первом месте город Сочи, за которым 16% августовских бронирований с детьми. Второе место поделили Ялта и Санкт-Петербург, собравшие по 5% бронирований. На третьем месте Феодосия", – выяснили аналитики сервиса.
По их данным, стоимость суточного размещения в Сочи обойдется в среднем в 6272 рубля, в Питере – 6658, в Ялте– 6606, в Феодосии – 4684 рубля.
Также в рейтинг вошли Ейск со средней стоимостью за ночевку в 4284 рубля, Евпатория – 4856 рублей, Геленджик – 7438, Алушта – 5773, Судак ― 5007 рублей и Анапа, где за ночь в отели просят в среднем 5726 рублей.
В целом в августе россияне также выбирают Крым
. В тройке лидеров - Ялта, в десятку также вошли Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: