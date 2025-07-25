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Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры
Ялта и Феодосия вошли в тройку самых популярных у российских туристов направлений для отдыха с детьми в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T07:48
2025-07-25T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Феодосия вошли в тройку самых популярных у российских туристов направлений для отдыха с детьми в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.По их данным, стоимость суточного размещения в Сочи обойдется в среднем в 6272 рубля, в Питере – 6658, в Ялте– 6606, в Феодосии – 4684 рубля.Также в рейтинг вошли Ейск со средней стоимостью за ночевку в 4284 рубля, Евпатория – 4856 рублей, Геленджик – 7438, Алушта – 5773, Судак ― 5007 рублей и Анапа, где за ночь в отели просят в среднем 5726 рублей.В целом в августе россияне также выбирают Крым. В тройке лидеров - Ялта, в десятку также вошли Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направленийПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июлеКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
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крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, детский отдых, отдых в крыму
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры

Ялта и Феодосия вошли в тройку городов-лидеров для отдыха с детьми в августе

07:48 25.07.2025 (обновлено: 09:04 25.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода России. Феодосия
Города России. Феодосия - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Феодосия вошли в тройку самых популярных у российских туристов направлений для отдыха с детьми в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.
"На первом месте город Сочи, за которым 16% августовских бронирований с детьми. Второе место поделили Ялта и Санкт-Петербург, собравшие по 5% бронирований. На третьем месте Феодосия", – выяснили аналитики сервиса.
По их данным, стоимость суточного размещения в Сочи обойдется в среднем в 6272 рубля, в Питере – 6658, в Ялте– 6606, в Феодосии – 4684 рубля.
Также в рейтинг вошли Ейск со средней стоимостью за ночевку в 4284 рубля, Евпатория – 4856 рублей, Геленджик – 7438, Алушта – 5773, Судак ― 5007 рублей и Анапа, где за ночь в отели просят в среднем 5726 рублей.
В целом в августе россияне также выбирают Крым. В тройке лидеров - Ялта, в десятку также вошли Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория.
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