https://crimea.ria.ru/20250725/rossiyane-vybirayut-krym-dlya-otdykha-s-detmi--nazvany-goroda-lidery-1148181000.html

Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры

Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры

Ялта и Феодосия вошли в тройку самых популярных у российских туристов направлений для отдыха с детьми в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T07:48

2025-07-25T07:48

2025-07-25T09:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Феодосия вошли в тройку самых популярных у российских туристов направлений для отдыха с детьми в августе, еще три крымских города – в десятке. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.По их данным, стоимость суточного размещения в Сочи обойдется в среднем в 6272 рубля, в Питере – 6658, в Ялте– 6606, в Феодосии – 4684 рубля.Также в рейтинг вошли Ейск со средней стоимостью за ночевку в 4284 рубля, Евпатория – 4856 рублей, Геленджик – 7438, Алушта – 5773, Судак ― 5007 рублей и Анапа, где за ночь в отели просят в среднем 5726 рублей.В целом в августе россияне также выбирают Крым. В тройке лидеров - Ялта, в десятку также вошли Феодосия, Судак, Алушта и Евпатория.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направленийПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июлеКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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