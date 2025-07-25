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Режим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажке
Режим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Режим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажке
Режим ЧС регионального уровня ввели в Саратове после обрушения части жилой многоэтажки из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщил губернатор Саратовской... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T16:10
2025-07-25T16:10
2025-07-25T16:13
саратов
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роман бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС регионального уровня ввели в Саратове после обрушения части жилой многоэтажки из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего, по предварительным данным МЧС России, произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно причиной трагедии стала утечка газа.Он пояснил, что мера необходима для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.Бусаргин уточнил, что за медицинской помощью обратились семь жильцов.Специалисты приступят к полному обследованию здания в субботу утром. После чего будет принято решение о возможности допуска жильцов в квартиры. На это время всем нуждающимся будет предоставлено место для размещения, уточнил губернатор области.7 июля в городе Ершове Саратовской области в многоквартирном доме после взрыва газа произошло возгорание с частичным обрушением на этаже. Тогда обошлось без жертв. В тот же день взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в центре Курска, в результате взрыва пострадал 24-летний парень.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажкеВзрыв в многоэтажке в центре Курска – что известноВзрыв и сильный пожар в девятиэтажке в Москве - что известно
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саратов, режим чс, взрыв, потолок цен на газ, роман бусаргин, происшествия, новости, общество
Режим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажке
В Саратове ввели режим ЧС после обрушения части жилой многоэтажки – губернатор
16:10 25.07.2025 (обновлено: 16:13 25.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС регионального уровня ввели в Саратове после обрушения части жилой многоэтажки из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего, по предварительным данным МЧС России, произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно причиной трагедии стала утечка газа.
"В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня", – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что мера необходима для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.
Бусаргин уточнил, что за медицинской помощью обратились семь жильцов.
"Поисково-спасательные работы будут продолжаться и в ночные часы. Параллельно на месте в круглосуточном режиме дежурят врачи. Для обеспечения безопасности территория оцеплена сотрудниками полиции", - уточнил он.
Специалисты приступят к полному обследованию здания в субботу утром. После чего будет принято решение о возможности допуска жильцов в квартиры. На это время всем нуждающимся будет предоставлено место для размещения, уточнил губернатор области.
7 июля
в городе Ершове Саратовской области в многоквартирном доме после взрыва газа произошло возгорание с частичным обрушением на этаже. Тогда обошлось без жертв. В тот же день взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в центре Курска
, в результате взрыва пострадал 24-летний парень.
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