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Режим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажке

Режим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Режим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажке

Режим ЧС регионального уровня ввели в Саратове после обрушения части жилой многоэтажки из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщил губернатор Саратовской... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T16:10

2025-07-25T16:10

2025-07-25T16:13

саратов

режим чс

взрыв

потолок цен на газ

роман бусаргин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС регионального уровня ввели в Саратове после обрушения части жилой многоэтажки из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего, по предварительным данным МЧС России, произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно причиной трагедии стала утечка газа.Он пояснил, что мера необходима для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.Бусаргин уточнил, что за медицинской помощью обратились семь жильцов.Специалисты приступят к полному обследованию здания в субботу утром. После чего будет принято решение о возможности допуска жильцов в квартиры. На это время всем нуждающимся будет предоставлено место для размещения, уточнил губернатор области.7 июля в городе Ершове Саратовской области в многоквартирном доме после взрыва газа произошло возгорание с частичным обрушением на этаже. Тогда обошлось без жертв. В тот же день взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в центре Курска, в результате взрыва пострадал 24-летний парень.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажкеВзрыв в многоэтажке в центре Курска – что известноВзрыв и сильный пожар в девятиэтажке в Москве - что известно

саратов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, режим чс, взрыв, потолок цен на газ, роман бусаргин, происшествия, новости, общество