https://crimea.ria.ru/20250725/pyati-selam-pod-simferopolem-dvazhdy-otklyuchat-svet-v-noch-na-subbotu-1148237712.html

Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу

Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу

Пять сел в Симферопольском районе Крыма дважды отключат от электроэнергии на несколько в ночь на 26 июля, сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T22:42

2025-07-25T22:42

2025-07-25T22:42

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пять сел в Симферопольском районе Крыма дважды отключат от электроэнергии на несколько в ночь на 26 июля, сообщают в "Крымэнерго".Без света останутся населенные пункты Доброе, Краснолесье, Заречное, Пионерское и Мраморное (СТ "Мраморное"), уточнили на предприятии.Ранее также сообщалось, что в Евпатории перебои с водоснабжением. Днем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе. Позже в "Воде Крыма" сообщили, что водоподачу планируют возобновить к утру субботы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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