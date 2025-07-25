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Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу
Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу
Пять сел в Симферопольском районе Крыма дважды отключат от электроэнергии на несколько в ночь на 26 июля, сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T22:42
2025-07-25T22:42
2025-07-25T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пять сел в Симферопольском районе Крыма дважды отключат от электроэнергии на несколько в ночь на 26 июля, сообщают в "Крымэнерго".Без света останутся населенные пункты Доброе, Краснолесье, Заречное, Пионерское и Мраморное (СТ "Мраморное"), уточнили на предприятии.Ранее также сообщалось, что в Евпатории перебои с водоснабжением. Днем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе. Позже в "Воде Крыма" сообщили, что водоподачу планируют возобновить к утру субботы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу
Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу из-за ремонта на сетях