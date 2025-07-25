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Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу
Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу
Пять сел в Симферопольском районе Крыма дважды отключат от электроэнергии на несколько в ночь на 26 июля, сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T22:42
2025-07-25T22:42
симферопольский район
новости крыма
электричество
электроэнергия
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пять сел в Симферопольском районе Крыма дважды отключат от электроэнергии на несколько в ночь на 26 июля, сообщают в "Крымэнерго".Без света останутся населенные пункты Доброе, Краснолесье, Заречное, Пионерское и Мраморное (СТ "Мраморное"), уточнили на предприятии.Ранее также сообщалось, что в Евпатории перебои с водоснабжением. Днем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе. Позже в "Воде Крыма" сообщили, что водоподачу планируют возобновить к утру субботы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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РИА Новости Крым
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96
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симферопольский район, новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу

Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу из-за ремонта на сетях

22:42 25.07.2025
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи. Архивное фото.
Линии электропередачи. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Егор Еремов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пять сел в Симферопольском районе Крыма дважды отключат от электроэнергии на несколько в ночь на 26 июля, сообщают в "Крымэнерго".

"В связи с устранением дефекта тепловизионного контроля на ВЛ-110 кВ Доброе – Перевальное, с отпайкой на ПС Аянская, в период с 23:00 25 июля до 01:00 и с 04:00 до 06:00 26 июля на время оперативных переключений будет отсутствовать электроснабжение", – сказано в сообщении.

Без света останутся населенные пункты Доброе, Краснолесье, Заречное, Пионерское и Мраморное (СТ "Мраморное"), уточнили на предприятии.
Ранее также сообщалось, что в Евпатории перебои с водоснабжением. Днем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе. Позже в "Воде Крыма" сообщили, что водоподачу планируют возобновить к утру субботы.
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Симферопольский районНовости КрымаЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
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