Рейтинг@Mail.ru
Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250725/pobeg-iz-zooparka-v-evpatorii-dva-dnya-lovili-obezyanu-dunyashu-1148243665.html
Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу
Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу
В Евпатории из зоопарка сбежала обезьяна и спряталась на крыше одного из зданий – ловили беглянку два дня. Об этом рассказали в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T21:47
2025-07-25T21:46
новости крыма
евпатория
животные
"крым-спас"
крым
мчс крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148247678_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_0b20c4a9cce61027bc26cc2469b4114e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории из зоопарка сбежала обезьяна и спряталась на крыше одного из зданий – ловили беглянку два дня. Об этом рассказали в республиканском МЧС.Обезьяну ловили два дня. 24 июля спасатели при помощи альпснаряжения спустились с крыши здания в чердачное помещение и установили ловушку для животного: положили еду и воду в пластиковый контейнер."Дуняша оказалась в ловушке сегодня днем. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" при помощи спецснаряжения попали на чердак и спустили обезьяну вниз, после этого передали в руки хозяина зоопарка", – добавили спасатели. И подчеркнули, что с обезьянкой все хорошо, в ветпомощи она не нуждалась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спастиВосстановился и улетел: в Севастополе спасли аиста
https://crimea.ria.ru/20250609/makhnul-cherez-zabor-iz-zooparka-v-rostovskoy-oblasti-sbezhal-kenguru-1147062129.html
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148247678_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_58ce972d1063b96ad810a0e30e4790db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, евпатория, животные, "крым-спас", крым, мчс крыма, происшествия
Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу

В Евпатории обезьяна сбежала из зоопарка и спряталась на крыше одного из зданий

21:47 25.07.2025
 
© МЧС Республики КрымИз Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории из зоопарка сбежала обезьяна и спряталась на крыше одного из зданий – ловили беглянку два дня. Об этом рассказали в республиканском МЧС.

"Вчера днем поступила информация о том, что из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна Дуняша и забралась на чердак одного из зданий города. Ловить сбежавшую выезжали сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", – сказано в сообщении.

Обезьяну ловили два дня. 24 июля спасатели при помощи альпснаряжения спустились с крыши здания в чердачное помещение и установили ловушку для животного: положили еду и воду в пластиковый контейнер.
"Дуняша оказалась в ловушке сегодня днем. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" при помощи спецснаряжения попали на чердак и спустили обезьяну вниз, после этого передали в руки хозяина зоопарка", – добавили спасатели. И подчеркнули, что с обезьянкой все хорошо, в ветпомощи она не нуждалась.
© МЧС Республики КрымИз Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
1 из 2
Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымИз Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
2 из 2
Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
© МЧС Республики Крым
1 из 2
Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
© МЧС Республики Крым
2 из 2
Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
© МЧС Республики Крым
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары
Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти
Восстановился и улетел: в Севастополе спасли аиста
Из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру
9 июня, 17:04
Махнул через забор: из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру
 
Новости КрымаЕвпаторияЖивотные"КРЫМ-СПАС"КрымМЧС КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Взрыв газа в Саратове и снижение ключевой ставки – главное за день
22:42Пяти селам под Симферополем дважды отключат свет в ночь на субботу
22:21Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50
22:03Крымский мост: информация об очередях к вечеру пятницы
21:47Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу
21:31Пожарные спасли от огня село под Судаком – что известно к этому часу
21:14В село Симферопольского района тянут газопровод высокого давления
20:54Жара атакует: прогноз погоды в Крыму на выходные
20:28Севастополь примет спортивный фестиваль Юга и Северного Кавказа
20:15Возрождение "визитки": как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии
19:51На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов
19:37Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирам
19:22Площадь пожара под Судаком выросла до пяти гектаров
19:06Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в сутки
18:43В Севастополе мужчина сорвался с 13-метрового обрыва
18:28ВТБ: снижение ключевой ставки "оживит" рынок кредитования
18:08"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст
17:55В Краснодарском крае опровергли фейк об отключении сотовой связи
17:40На трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в Nissan – пострадали трое
17:16Вертолеты защищают от огня поселок под Судаком
Лента новостейМолния