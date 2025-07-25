https://crimea.ria.ru/20250725/pobeg-iz-zooparka-v-evpatorii-dva-dnya-lovili-obezyanu-dunyashu-1148243665.html

Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу

Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу

В Евпатории из зоопарка сбежала обезьяна и спряталась на крыше одного из зданий – ловили беглянку два дня. Об этом рассказали в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T21:47

2025-07-25T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории из зоопарка сбежала обезьяна и спряталась на крыше одного из зданий – ловили беглянку два дня. Об этом рассказали в республиканском МЧС.Обезьяну ловили два дня. 24 июля спасатели при помощи альпснаряжения спустились с крыши здания в чердачное помещение и установили ловушку для животного: положили еду и воду в пластиковый контейнер."Дуняша оказалась в ловушке сегодня днем. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" при помощи спецснаряжения попали на чердак и спустили обезьяну вниз, после этого передали в руки хозяина зоопарка", – добавили спасатели. И подчеркнули, что с обезьянкой все хорошо, в ветпомощи она не нуждалась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жары Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спастиВосстановился и улетел: в Севастополе спасли аиста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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