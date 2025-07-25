Побег из зоопарка: в Евпатории два дня ловили обезьяну Дуняшу
В Евпатории обезьяна сбежала из зоопарка и спряталась на крыше одного из зданий
© МЧС Республики КрымИз Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории из зоопарка сбежала обезьяна и спряталась на крыше одного из зданий – ловили беглянку два дня. Об этом рассказали в республиканском МЧС.
"Вчера днем поступила информация о том, что из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна Дуняша и забралась на чердак одного из зданий города. Ловить сбежавшую выезжали сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", – сказано в сообщении.
Обезьяну ловили два дня. 24 июля спасатели при помощи альпснаряжения спустились с крыши здания в чердачное помещение и установили ловушку для животного: положили еду и воду в пластиковый контейнер.
"Дуняша оказалась в ловушке сегодня днем. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" при помощи спецснаряжения попали на чердак и спустили обезьяну вниз, после этого передали в руки хозяина зоопарка", – добавили спасатели. И подчеркнули, что с обезьянкой все хорошо, в ветпомощи она не нуждалась.
© МЧС Республики КрымИз Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
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Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымИз Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
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Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
© МЧС Республики Крым
1 из 2
Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
© МЧС Республики Крым
2 из 2
Из Евпаторийского зоопарка сбежала обезьяна
© МЧС Республики Крым
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