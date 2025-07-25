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Отказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Отказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату
Отказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Отказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату
Потребитель имеет право отказаться от брони номера в отеле без объяснения причин и вернуть предоплату в полном объеме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T15:34
2025-07-25T15:37
радио "спутник в крыму"
надежда анельчук
совет эксперта
туризм в крыму
туризм
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право отказаться от брони номера в отеле без объяснения причин и вернуть предоплату в полном объеме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.По ее словам, в таком случае отель обязан вернуть ту сумму, которую потребитель внес в качестве предоплаты. Это справедливо, даже если в договоре прописан "штраф" за отмену брони – такое требование незаконно и не может быть действительным. Но есть исключение.По ее словам, в этом году крымское подразделение Объединения потребителей России уже столкнулось с обращением по поводу отказа вернуть предоплату за бронирование отдыха. В итоге при содействии специалистов деньги были возвращены в досудебном порядке. При этом Анельчук подчеркивает: отельер отказаться от предоставления услуги в одностороннем порядке права не имеет, так же как и менять категорию забронированного номера.Для того, чтобы снизить риски неприятных ситуаций Анельчук рекомендует выбирать официальные средства размещения. При этом независимо от того, какой тур выбирает потребитель – пакетный через туроператора или бронирует отдых самостоятельно – риски от этого не меняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опоздал на поезд по вине такси – возможно ли получить компенсациюКакие товары нельзя вернуть продавцу – РоспотребнадзорГлэмпинги вместо отелей: Россия вложит миллиарды в туризм нового формата
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РИА Новости Крым
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надежда анельчук, совет эксперта, туризм в крыму, туризм, общество
Отказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату

Турист имеет право отказаться от брони и вернуть предоплату – эксперт

15:34 25.07.2025 (обновлено: 15:37 25.07.2025)
 
© Depositphotos / SashaKhalabuzarПара в фойе отеля
Пара в фойе отеля
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право отказаться от брони номера в отеле без объяснения причин и вернуть предоплату в полном объеме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
"Если мы говорим о бронировании проживания, очевидно, что оплачивать еще не оказанную услугу потребитель не обязан. Многие планируют свой отдых заранее, но обстоятельства могут меняться по любым причинам и с юридической точки зрения их никак не нужно обосновывать. Потребитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от бронирования", – говорит Анельчук.
По ее словам, в таком случае отель обязан вернуть ту сумму, которую потребитель внес в качестве предоплаты. Это справедливо, даже если в договоре прописан "штраф" за отмену брони – такое требование незаконно и не может быть действительным. Но есть исключение.
"Если исполнитель уже понес какие-то затраты в связи с этим бронированием – уже что-то оплатил, то сумму фактически понесенных затрат он имеет право удержать из суммы возврата потребителю. Растраты должны быть документально подтверждены и возникнуть до заявления потребителя об отказе от услуг", – пояснила эксперт.
По ее словам, в этом году крымское подразделение Объединения потребителей России уже столкнулось с обращением по поводу отказа вернуть предоплату за бронирование отдыха. В итоге при содействии специалистов деньги были возвращены в досудебном порядке.
При этом Анельчук подчеркивает: отельер отказаться от предоставления услуги в одностороннем порядке права не имеет, так же как и менять категорию забронированного номера.
"Если гость прибыл в гостиницу, а его номер занят, можно отказаться от договора и потребовать возмещения денег. Если номер более низкой категории устраивает, потребитель может потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуг. Разницу между стоимостью категорий номеров ему должны будут вернуть", – продолжает гостья эфира.
Для того, чтобы снизить риски неприятных ситуаций Анельчук рекомендует выбирать официальные средства размещения. При этом независимо от того, какой тур выбирает потребитель – пакетный через туроператора или бронирует отдых самостоятельно – риски от этого не меняются.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Радио "Спутник в Крыму"Надежда АнельчукСовет экспертаТуризм в КрымуТуризмОбщество
 
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