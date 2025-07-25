https://crimea.ria.ru/20250725/otkaz-ot-bronirovaniya--dolzhen-li-otel-vernut-predoplatu-1148192732.html

Отказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату

Отказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Отказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату

Потребитель имеет право отказаться от брони номера в отеле без объяснения причин и вернуть предоплату в полном объеме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T15:34

2025-07-25T15:34

2025-07-25T15:37

радио "спутник в крыму"

надежда анельчук

совет эксперта

туризм в крыму

туризм

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Потребитель имеет право отказаться от брони номера в отеле без объяснения причин и вернуть предоплату в полном объеме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.По ее словам, в таком случае отель обязан вернуть ту сумму, которую потребитель внес в качестве предоплаты. Это справедливо, даже если в договоре прописан "штраф" за отмену брони – такое требование незаконно и не может быть действительным. Но есть исключение.По ее словам, в этом году крымское подразделение Объединения потребителей России уже столкнулось с обращением по поводу отказа вернуть предоплату за бронирование отдыха. В итоге при содействии специалистов деньги были возвращены в досудебном порядке. При этом Анельчук подчеркивает: отельер отказаться от предоставления услуги в одностороннем порядке права не имеет, так же как и менять категорию забронированного номера.Для того, чтобы снизить риски неприятных ситуаций Анельчук рекомендует выбирать официальные средства размещения. При этом независимо от того, какой тур выбирает потребитель – пакетный через туроператора или бронирует отдых самостоятельно – риски от этого не меняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опоздал на поезд по вине такси – возможно ли получить компенсациюКакие товары нельзя вернуть продавцу – РоспотребнадзорГлэмпинги вместо отелей: Россия вложит миллиарды в туризм нового формата

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда анельчук, совет эксперта, туризм в крыму, туризм, общество