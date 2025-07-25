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Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю
Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю
Армия России за минувшую неделю в зоне проведения спецоперации ликвидировала более 8000 боевиков киевского режима, освободила пять населенных пунктов,... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T14:08
2025-07-25T14:08
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Армия России за минувшую неделю в зоне проведения спецоперации ликвидировала более 8000 боевиков киевского режима, освободила пять населенных пунктов, продвинулась по фронту и разгромила десятки единиц полевой техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ в еженедельной сводке в пятницу.В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Варачино Сумской области. В Харьковской области подразделения улучшили тактическое положение. За неделю в зоне ответственности потери противника составили свыше 1150 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом направлении противник потерял более 1610 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево ДНР. Противник потерял до 2975 военнослужащих.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 1360 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 420 военнослужащих, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов.Средствами ПВО сбиты 27 управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire, четыре управляемые ракеты большой дальности Нептун и 2049 БПЛА самолетного типа.В ночь с 24 на 25 июля в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделюПатрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТОЯдерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу
Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю

Новости СВО – армия России освободила пять населенных пунктов за неделю

14:08 25.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Армия России за минувшую неделю в зоне проведения спецоперации ликвидировала более 8000 боевиков киевского режима, освободила пять населенных пунктов, продвинулась по фронту и разгромила десятки единиц полевой техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ в еженедельной сводке в пятницу.
В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Варачино Сумской области. В Харьковской области подразделения улучшили тактическое положение. За неделю в зоне ответственности потери противника составили свыше 1150 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом направлении противник потерял более 1610 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США.
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево ДНР. Противник потерял до 2975 военнослужащих.
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 1360 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 420 военнослужащих, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов.
Средствами ПВО сбиты 27 управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire, четыре управляемые ракеты большой дальности Нептун и 2049 БПЛА самолетного типа.
В ночь с 24 на 25 июля в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьПотери ВСУ
 
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