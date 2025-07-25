https://crimea.ria.ru/20250725/novosti-svo-armiya-rossii-osvobodila-pyat-naselennykh-punktov-za-nedelyu-1148222164.html
Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю
Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю
Армия России за минувшую неделю в зоне проведения спецоперации ликвидировала более 8000 боевиков киевского режима, освободила пять населенных пунктов,... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T14:08
2025-07-25T14:08
2025-07-25T14:08
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_2d3811ee320c8dec33c04fe05448f2d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Армия России за минувшую неделю в зоне проведения спецоперации ликвидировала более 8000 боевиков киевского режима, освободила пять населенных пунктов, продвинулась по фронту и разгромила десятки единиц полевой техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ в еженедельной сводке в пятницу.В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Варачино Сумской области. В Харьковской области подразделения улучшили тактическое положение. За неделю в зоне ответственности потери противника составили свыше 1150 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом направлении противник потерял более 1610 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево ДНР. Противник потерял до 2975 военнослужащих.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 1360 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 420 военнослужащих, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов.Средствами ПВО сбиты 27 управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire, четыре управляемые ракеты большой дальности Нептун и 2049 БПЛА самолетного типа.В ночь с 24 на 25 июля в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделюПатрушев раскрыл роль Черноморского флота в противостоянии НАТОЯдерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_3f910b6f79a3634e18e8243aa18f0a92.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу
Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю
Новости СВО – армия России освободила пять населенных пунктов за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Армия России за минувшую неделю в зоне проведения спецоперации ликвидировала более 8000 боевиков киевского режима, освободила пять населенных пунктов, продвинулась по фронту и разгромила десятки единиц полевой техники противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ в еженедельной сводке в пятницу.
В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Варачино
Сумской области. В Харьковской области подразделения улучшили тактическое положение. За неделю в зоне ответственности потери противника составили свыше 1150 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом направлении противник потерял более 1610 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro производства США.
Подразделения "Южной" группировки войск
продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Белая Гора
Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр"
продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоторецкое
, Новоэкономическое
и Зверево
ДНР. Противник потерял до 2975 военнослужащих.
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 1360 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 420 военнослужащих, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов.
Средствами ПВО сбиты 27 управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire, четыре управляемые ракеты большой дальности Нептун и 2049 БПЛА самолетного типа.
В ночь с 24 на 25 июля в северо-западной части Черного моря уничтожены
четыре безэкипажных катера противника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: