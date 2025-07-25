https://crimea.ria.ru/20250725/na-trasse-tavrida-v-krymu-evakuator-vrezalsya-v-nissan--postradali-troe-1148242607.html

На трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в Nissan – пострадали трое

На трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в Nissan – пострадали трое - РИА Новости Крым, 25.07.2025

На трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в Nissan – пострадали трое

В Ленинском районе Крыма пострадали двое взрослых и ребенок в ДТП на трассе "Таврида". В иномарку, где они находились, въехал эвакуатор. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T17:40

2025-07-25T17:40

2025-07-25T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма пострадали двое взрослых и ребенок в ДТП на трассе "Таврида". В иномарку, где они находились, въехал эвакуатор. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции МВД.По предварительным данным правоохранителей, авария произошла в 14:12 в пятницу на трассе "Таврида" между населенными пунктами Фонтан и Ленинское.В результате происшествия пострадал водитель, пассажир и ребенок 2023 года рождения, находящиеся в автомобиле Nissan Almera. Водитель спецтранспорта не пострадал, уточнили в республиканской прокуратуре."Прокуратура республики контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе", – заявили в надзорном ведомстве.Ранее стало известно, что на трассе "Таврида" под Севастополем в результате столкновения двух автомобилей пострадал 44-летний водитель, которого забрали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – КерчьВ Крыму пассажирский автобус столкнулся с легковушкой – есть пострадавшиеВ России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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