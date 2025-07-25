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На трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в Nissan – пострадали трое - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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На трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в Nissan – пострадали трое
На трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в Nissan – пострадали трое - РИА Новости Крым, 25.07.2025
На трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в Nissan – пострадали трое
В Ленинском районе Крыма пострадали двое взрослых и ребенок в ДТП на трассе "Таврида". В иномарку, где они находились, въехал эвакуатор. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T17:40
2025-07-25T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма пострадали двое взрослых и ребенок в ДТП на трассе "Таврида". В иномарку, где они находились, въехал эвакуатор. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции МВД.По предварительным данным правоохранителей, авария произошла в 14:12 в пятницу на трассе "Таврида" между населенными пунктами Фонтан и Ленинское.В результате происшествия пострадал водитель, пассажир и ребенок 2023 года рождения, находящиеся в автомобиле Nissan Almera. Водитель спецтранспорта не пострадал, уточнили в республиканской прокуратуре."Прокуратура республики контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе", – заявили в надзорном ведомстве.Ранее стало известно, что на трассе "Таврида" под Севастополем в результате столкновения двух автомобилей пострадал 44-летний водитель, которого забрали в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в ДТП на трассе Новороссийск – КерчьВ Крыму пассажирский автобус столкнулся с легковушкой – есть пострадавшиеВ России ужесточили ответственность за непропуск авто со спецсигналами
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РИА Новости Крым
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ленинский район, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
На трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в Nissan – пострадали трое

На трассе "Таврида" в Крыму эвакуатор врезался в иномарку – пострадали три человека

17:40 25.07.2025 (обновлено: 17:41 25.07.2025)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Ленинском районе Крыма
ДТП в Ленинском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма пострадали двое взрослых и ребенок в ДТП на трассе "Таврида". В иномарку, где они находились, въехал эвакуатор. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции МВД.
По предварительным данным правоохранителей, авария произошла в 14:12 в пятницу на трассе "Таврида" между населенными пунктами Фонтан и Ленинское.

"Водитель 1993 года рождения, управляя эвакуатором, по неустановленным причинам совершил съезд на обочину, где столкнулся с автомобилем Nissan Almera под управлением водителя 1992 года рождения, который находился на обочине", – сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадал водитель, пассажир и ребенок 2023 года рождения, находящиеся в автомобиле Nissan Almera. Водитель спецтранспорта не пострадал, уточнили в республиканской прокуратуре.
"Прокуратура республики контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе", – заявили в надзорном ведомстве.
Ранее стало известно, что на трассе "Таврида" под Севастополем в результате столкновения двух автомобилей пострадал 44-летний водитель, которого забрали в больницу.
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Ленинский районНовости КрымаПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция КрымаПрокуратура Республики КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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