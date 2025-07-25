Крымский мост: в очереди более 1600 авто
Крымский мост сейчас работает штатно - в очереди с обеих сторон стоят 1615 авто
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди на ручной досмотр стоят 1615 машин. Число ожидающих проезда выросло почти в полтора раза за несколько часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 905 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.
В очереди на досмотр со стороны Керчи находится 710 транспортных средств. Время ожидания также около трех часов.
Утром перед Крымским мостом в пробке стояло 1190 машин. Заторы начали формироваться после того, как движение по мосту приостанавливалось - проезд был закрыт с 0:49 до 3:26.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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