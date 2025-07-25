Крымский мост сейчас – в очереди почти тысяча автомобилей
Крымский мост сейчас – в очереди почти тысяча автомобилей
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаРаздача воды в очереди на Крымский мост
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами с двух сторон Крымского моста в очереди проезда ждет почти тысяча автомобилей – организована раздача воды туристам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 915 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 16 часов.
Со стороны Тамани к этому часу находится 35 транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Крыма продолжают работу пункты выдачи питьевой воды.
"Бутилированную воду волонтеры и члены общественных организаций раздают автотуристам, ожидающим очереди на досмотр", – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
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