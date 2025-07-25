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Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
У Крымского моста сейчас больше тысячи машин ждут проезда к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T07:09
2025-07-25T07:09
2025-07-25T07:11
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас больше тысячи машин ждут проезда к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В ночь на 25 июля движение по мосту приостанавливалось с 0:49 до 3:26.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
У Крымского моста сейчас в пробке 1190 машин
07:09 25.07.2025 (обновлено: 07:11 25.07.2025)