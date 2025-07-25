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Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту в очереди проезда ждут почти 1600 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T13:10
2025-07-25T13:12
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту в очереди проезда ждут почти 1600 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром перед Крымским мостом в пробке стояло 1190 машин. Заторы начали формироваться после того, как движение по мосту приостанавливалось – проезд был закрыт с 0:49 до 3:26.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Крымский мост: проезда ждут почти 1600 автомобилей с двух сторон транспортного перехода

13:10 25.07.2025 (обновлено: 13:12 25.07.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту в очереди проезда ждут почти 1600 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 615 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.
Утром перед Крымским мостом в пробке стояло 1190 машин. Заторы начали формироваться после того, как движение по мосту приостанавливалось – проезд был закрыт с 0:49 до 3:26.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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