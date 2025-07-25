https://crimea.ria.ru/20250725/krymchanin-poluchil-10-let-za-43-milliona-rubley-na-skhemakh-zarabotka-1148222448.html

Крымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка"

Крымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка" - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Крымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка"

30-летний житель Симферополя заработал на доверчивости своих знакомых 43 миллиона рублей в сфере реализации топлива. За это злоумышленника приговорили к 10... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T14:43

2025-07-25T14:43

2025-07-25T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 30-летний житель Симферополя заработал на доверчивости своих знакомых 43 миллиона рублей в сфере реализации топлива. За это злоумышленника приговорили к 10 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, подсудимый сообщал своим знакомым заведомо ложные сведения о занятии им бизнесом в сфере реализации топлива. Он предлагал им вложить денежные средства с целью дальнейшего извлечения прибыли."Для придания видимости законности своим действиям даже писал расписки о получении денежных средств, заключал договоры займа денежных средств и возвращал небольшие суммы, якобы заработанных процентов", – сказано в сообщении.Мужчина получил от потерпевших более 43 миллиона рублей и распорядился деньгами своему усмотрению.Ранее сообщалось, что в Ялте приговорили жителя Севастополя к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина предложил местному жителю "решить вопрос" через свои якобы связи в Ялтинском городском суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублейСпецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенниковВ Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, симферополь, мошенничество, суд, приговор