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Крымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка"
Крымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка" - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Крымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка"
30-летний житель Симферополя заработал на доверчивости своих знакомых 43 миллиона рублей в сфере реализации топлива. За это злоумышленника приговорили к 10... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T14:43
2025-07-25T14:43
2025-07-25T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 30-летний житель Симферополя заработал на доверчивости своих знакомых 43 миллиона рублей в сфере реализации топлива. За это злоумышленника приговорили к 10 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, подсудимый сообщал своим знакомым заведомо ложные сведения о занятии им бизнесом в сфере реализации топлива. Он предлагал им вложить денежные средства с целью дальнейшего извлечения прибыли."Для придания видимости законности своим действиям даже писал расписки о получении денежных средств, заключал договоры займа денежных средств и возвращал небольшие суммы, якобы заработанных процентов", – сказано в сообщении.Мужчина получил от потерпевших более 43 миллиона рублей и распорядился деньгами своему усмотрению.Ранее сообщалось, что в Ялте приговорили жителя Севастополя к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина предложил местному жителю "решить вопрос" через свои якобы связи в Ялтинском городском суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублейСпецоперация ФСБ и МВД: арестованы 19 интернет-мошенниковВ Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры
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новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, симферополь, мошенничество, суд, приговор
Крымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка"
Крымчанин обманул своих знакомых на 43 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. 30-летний житель Симферополя заработал на доверчивости своих знакомых 43 миллиона рублей в сфере реализации топлива. За это злоумышленника приговорили к 10 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, подсудимый сообщал своим знакомым заведомо ложные сведения о занятии им бизнесом в сфере реализации топлива. Он предлагал им вложить денежные средства с целью дальнейшего извлечения прибыли.
"Для придания видимости законности своим действиям даже писал расписки о получении денежных средств, заключал договоры займа денежных средств и возвращал небольшие суммы, якобы заработанных процентов", – сказано в сообщении.
Мужчина получил от потерпевших более 43 миллиона рублей и распорядился деньгами своему усмотрению.
"Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 2 года", – добавили в республиканской прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Ялте приговорили жителя Севастополя к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина предложил местному жителю "решить вопрос"
через свои якобы связи в Ялтинском городском суд.
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