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Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми
Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми
Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может начаться во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T15:10
2025-07-25T15:10
2025-07-25T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может начаться во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола "Детское мошенничество в Крыму: схемы, поиск жертв, вовлечение подростков" рассказала руководитель Народного фронта в Крыму, член Общественного совета при МВД по РК Алла Вертинская.По ее словам, мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия.Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами или переходят в другой класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.За последние полгода, утверждает Вертинская, на 20% увеличилось количество детей и подростков, которых пытаются вовлечь в те или иные мошеннические схемы.Она подчеркнула, что при этом в полицию о попытках или факте мошенничества подростки и дети обращаются очень редко, так как боятся выглядеть смешными или глупыми, не придают должного внимания проблеме.По словам начальника Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Станислава Хроменкова, дети с большей вероятностью могут стать жертвой цифровых мошенников не только потому, что более доверчивы и юридически неграмотны, но и потому, что оставляют в интернете больше так называемого цифрового следа: выкладывают фото и видео, голосовых сообщений, фактов о себе, регистрируются в различных игровых профилях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мнения, новости, дети, происшествия, мошенничество
Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми
Новый виток мошенничеств с детьми ожидается в августе – эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может начаться во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола "Детское мошенничество в Крыму: схемы, поиск жертв, вовлечение подростков" рассказала руководитель Народного фронта в Крыму, член Общественного совета при МВД по РК Алла Вертинская.
По ее словам, мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия.
"Например, у нас была выпускная компания, когда дети сдавали ЕГЭ, и мошенники воздействовали на эту аудиторию. Следующий этап, это когда у нас абитуриенты поступали. Один из способов – по телефону или через мессенджеры мошенники предлагали некие преференции, для чего надо было зайти на клон сайта", – рассказала руководитель Народного фронта.
Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами или переходят в другой класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.
За последние полгода, утверждает Вертинская, на 20% увеличилось количество детей и подростков, которых пытаются вовлечь в те или иные мошеннические схемы.
"Детей и подростков, лиц до 20 лет вовлекают больше, чем взрослых, так как они нуждаются в быстром и легком заработке, который злоумышленники обещают им здесь и сейчас", – отметила оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина.
Она подчеркнула, что при этом в полицию о попытках или факте мошенничества подростки и дети обращаются очень редко, так как боятся выглядеть смешными или глупыми, не придают должного внимания проблеме.
По словам начальника Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Станислава Хроменкова, дети с большей вероятностью могут стать жертвой цифровых мошенников не только потому, что более доверчивы и юридически неграмотны, но и потому, что оставляют в интернете больше так называемого цифрового следа: выкладывают фото и видео, голосовых сообщений, фактов о себе, регистрируются в различных игровых профилях.
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