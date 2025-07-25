https://crimea.ria.ru/20250725/kogda-eksperty-prognoziruyut-novyy-vitok-moshennichestv-s-detmi-1148226729.html

Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми

Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми

Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может начаться во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T15:10

2025-07-25T15:10

2025-07-25T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может начаться во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола "Детское мошенничество в Крыму: схемы, поиск жертв, вовлечение подростков" рассказала руководитель Народного фронта в Крыму, член Общественного совета при МВД по РК Алла Вертинская.По ее словам, мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия.Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами или переходят в другой класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.За последние полгода, утверждает Вертинская, на 20% увеличилось количество детей и подростков, которых пытаются вовлечь в те или иные мошеннические схемы.Она подчеркнула, что при этом в полицию о попытках или факте мошенничества подростки и дети обращаются очень редко, так как боятся выглядеть смешными или глупыми, не придают должного внимания проблеме.По словам начальника Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Станислава Хроменкова, дети с большей вероятностью могут стать жертвой цифровых мошенников не только потому, что более доверчивы и юридически неграмотны, но и потому, что оставляют в интернете больше так называемого цифрового следа: выкладывают фото и видео, голосовых сообщений, фактов о себе, регистрируются в различных игровых профилях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, новости, дети, происшествия, мошенничество