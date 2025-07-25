Рейтинг@Mail.ru
Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250725/kogda-eksperty-prognoziruyut-novyy-vitok-moshennichestv-s-detmi-1148226729.html
Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми
Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми
Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может начаться во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T15:10
2025-07-25T15:10
мнения
новости
дети
происшествия
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111058/03/1110580391_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_89f8dfbf81e1c05e0f89005a8d3a3646.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может начаться во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола "Детское мошенничество в Крыму: схемы, поиск жертв, вовлечение подростков" рассказала руководитель Народного фронта в Крыму, член Общественного совета при МВД по РК Алла Вертинская.По ее словам, мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия.Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами или переходят в другой класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.За последние полгода, утверждает Вертинская, на 20% увеличилось количество детей и подростков, которых пытаются вовлечь в те или иные мошеннические схемы.Она подчеркнула, что при этом в полицию о попытках или факте мошенничества подростки и дети обращаются очень редко, так как боятся выглядеть смешными или глупыми, не придают должного внимания проблеме.По словам начальника Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Станислава Хроменкова, дети с большей вероятностью могут стать жертвой цифровых мошенников не только потому, что более доверчивы и юридически неграмотны, но и потому, что оставляют в интернете больше так называемого цифрового следа: выкладывают фото и видео, голосовых сообщений, фактов о себе, регистрируются в различных игровых профилях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250725/v-rossii-vozbudili-pervoe-ugolovnoe-delo-za-peredachu-schetov-moshennikam-1148212646.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111058/03/1110580391_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_f7215f6406f95003b806de62fc585a70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, новости, дети, происшествия, мошенничество
Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми

Новый виток мошенничеств с детьми ожидается в августе – эксперты

15:10 25.07.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может начаться во второй половине августа. Об этом в ходе круглого стола "Детское мошенничество в Крыму: схемы, поиск жертв, вовлечение подростков" рассказала руководитель Народного фронта в Крыму, член Общественного совета при МВД по РК Алла Вертинская.
По ее словам, мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия.

"Например, у нас была выпускная компания, когда дети сдавали ЕГЭ, и мошенники воздействовали на эту аудиторию. Следующий этап, это когда у нас абитуриенты поступали. Один из способов – по телефону или через мессенджеры мошенники предлагали некие преференции, для чего надо было зайти на клон сайта", – рассказала руководитель Народного фронта.

Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами или переходят в другой класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.
За последние полгода, утверждает Вертинская, на 20% увеличилось количество детей и подростков, которых пытаются вовлечь в те или иные мошеннические схемы.

"Детей и подростков, лиц до 20 лет вовлекают больше, чем взрослых, так как они нуждаются в быстром и легком заработке, который злоумышленники обещают им здесь и сейчас", – отметила оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым, майор полиции Алина Торбина.

Она подчеркнула, что при этом в полицию о попытках или факте мошенничества подростки и дети обращаются очень редко, так как боятся выглядеть смешными или глупыми, не придают должного внимания проблеме.
По словам начальника Центра мониторинга сети Интернет АНО "Дом молодежи" Станислава Хроменкова, дети с большей вероятностью могут стать жертвой цифровых мошенников не только потому, что более доверчивы и юридически неграмотны, но и потому, что оставляют в интернете больше так называемого цифрового следа: выкладывают фото и видео, голосовых сообщений, фактов о себе, регистрируются в различных игровых профилях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
14:26
В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникам
 
МненияНовостидетиПроисшествияМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Взрыв бытового газа в Саратове – что известно к этому часу
16:49Поединок Монсона и "Топора" закончился в Евпатории вничью
16:43В Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта
16:23Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия
16:22Крымский мост сейчас – в очереди почти тысяча автомобилей
16:10Режим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажке
15:53Что ждет экономику России – прогноз Центробанка
15:34Отказ от бронирования – должен ли отель вернуть предоплату
15:10Когда эксперты прогнозируют новый виток мошенничеств с детьми
14:43Крымчанин получил 10 лет за 43 миллиона рублей на "схемах заработка"
14:26В России возбудили первое уголовное дело за передачу счетов мошенникам
14:08Новости СВО: армия России освободила пять населенных пунктов за неделю
13:47ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие
13:45Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве
13:31Центробанк снизил ключевую ставку
13:30В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек
13:21Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
13:10Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
12:47Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусов
12:42Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове
Лента новостейМолния