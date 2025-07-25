"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст
"Карты юного спортсмена" хотят ввести в РФ для бесплатного посещения коммерческих секций
18:08 25.07.2025 (обновлено: 18:10 25.07.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. "Карты юного спортсмена" хотят ввести в России для бесплатного посещения детских коммерческих секций. Соответствующее предложение в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"По итогам правительственного часа с министром спорта сенаторы предложили ввести для детей до определенного возраста сертификат на спортивные секции. Так называемая "Карта юного спортсмена" – конечно, это надо все просчитать, проработать. Во-первых, это важно потому что коммерциализация в большой степени задела детский спорт", – сказала глава Совфеда.
По ее словам, такие сертификаты позволили бы детям со спортивными устремлениями независимо от достатка семей бесплатно посещать коммерческие спортивные секции
"Это одно: мы реально поддержим этих детей. А второе – мы получим объективную картину, сколько у нас детей реально занимаются спортом. Для того чтобы дальше развивать это направление", – пояснила Матвиенко.
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