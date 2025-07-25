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"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст
"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст - РИА Новости Крым, 25.07.2025
"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст
"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России для бесплатного посещения детских коммерческих секций. Соответствующее предложение в ходе встречи с президентом... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T18:08
2025-07-25T18:10
спорт
общество
новости
дети
валентина матвиенко
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. "Карты юного спортсмена" хотят ввести в России для бесплатного посещения детских коммерческих секций. Соответствующее предложение в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, такие сертификаты позволили бы детям со спортивными устремлениями независимо от достатка семей бесплатно посещать коммерческие спортивные секции"Это одно: мы реально поддержим этих детей. А второе – мы получим объективную картину, сколько у нас детей реально занимаются спортом. Для того чтобы дальше развивать это направление", – пояснила Матвиенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерваБесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуютЛетом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать
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спорт, общество, новости, дети, валентина матвиенко, владимир путин (политик), россия, господдержка
"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст

"Карты юного спортсмена" хотят ввести в РФ для бесплатного посещения коммерческих секций

18:08 25.07.2025 (обновлено: 18:10 25.07.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. "Карты юного спортсмена" хотят ввести в России для бесплатного посещения детских коммерческих секций. Соответствующее предложение в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"По итогам правительственного часа с министром спорта сенаторы предложили ввести для детей до определенного возраста сертификат на спортивные секции. Так называемая "Карта юного спортсмена" – конечно, это надо все просчитать, проработать. Во-первых, это важно потому что коммерциализация в большой степени задела детский спорт", – сказала глава Совфеда.

По ее словам, такие сертификаты позволили бы детям со спортивными устремлениями независимо от достатка семей бесплатно посещать коммерческие спортивные секции
"Это одно: мы реально поддержим этих детей. А второе – мы получим объективную картину, сколько у нас детей реально занимаются спортом. Для того чтобы дальше развивать это направление", – пояснила Матвиенко.
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