https://crimea.ria.ru/20250725/karty-yunogo-sportsmena-khotyat-vvesti-v-rossii--chto-eto-dast-1148243788.html

"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст

"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст - РИА Новости Крым, 25.07.2025

"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России – что это даст

"Карты юного спортсмена" хотят ввести в России для бесплатного посещения детских коммерческих секций. Соответствующее предложение в ходе встречи с президентом... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T18:08

2025-07-25T18:08

2025-07-25T18:10

спорт

общество

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дети

валентина матвиенко

владимир путин (политик)

россия

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. "Карты юного спортсмена" хотят ввести в России для бесплатного посещения детских коммерческих секций. Соответствующее предложение в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, такие сертификаты позволили бы детям со спортивными устремлениями независимо от достатка семей бесплатно посещать коммерческие спортивные секции"Это одно: мы реально поддержим этих детей. А второе – мы получим объективную картину, сколько у нас детей реально занимаются спортом. Для того чтобы дальше развивать это направление", – пояснила Матвиенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерваБесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуютЛетом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцевать

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, общество, новости, дети, валентина матвиенко, владимир путин (политик), россия, господдержка