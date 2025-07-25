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Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю
Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю
Армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T12:39
2025-07-25T12:39
2025-07-25T12:33
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
удары по украине
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центры комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.В Минобороны РФ уточнили, что в ходе ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что целями групповых ударов были также территориальные центры комплектования ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплексаЖуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВОМиллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, потери всу
Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю
Групповыми ударами по Украине поражены аэродромы и места сборки и хранения ударных дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центры комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"С 19 по 25 июля Вооруженными силами РФ нанесено десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами Кинжал и ударными БПЛА", – сказано в сообщении.
В Минобороны РФ уточнили, что в ходе ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что целями групповых ударов были также территориальные центры комплектования ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot
и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.
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