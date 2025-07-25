https://crimea.ria.ru/20250725/gruppovye-udary-po-ukraine-kakie-obekty-porazheny-za-nedelyu-1148220492.html

Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю

Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю

Армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T12:39

2025-07-25T12:39

2025-07-25T12:33

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

удары по украине

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центры комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.В Минобороны РФ уточнили, что в ходе ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что целями групповых ударов были также территориальные центры комплектования ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплексаЖуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВОМиллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, потери всу