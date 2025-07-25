Рейтинг@Mail.ru
Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250725/gruppovye-udary-po-ukraine-kakie-obekty-porazheny-za-nedelyu-1148220492.html
Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю
Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю
Армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T12:39
2025-07-25T12:33
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
удары по украине
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/22/1117232251_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_07cc130282c7b4fdcab9858939494774.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центры комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.В Минобороны РФ уточнили, что в ходе ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что целями групповых ударов были также территориальные центры комплектования ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплексаЖуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВОМиллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/22/1117232251_304:0:1257:715_1920x0_80_0_0_cdea1f17a1c0f8aa6d84a7acc57f7635.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, потери всу
Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю

Групповыми ударами по Украине поражены аэродромы и места сборки и хранения ударных дронов

12:39 25.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также территориальным центры комплектования ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"С 19 по 25 июля Вооруженными силами РФ нанесено десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами Кинжал и ударными БПЛА", – сказано в сообщении.
В Минобороны РФ уточнили, что в ходе ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что целями групповых ударов были также территориальные центры комплектования ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса
Жуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВО
Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииУдары по УкраинеПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие
13:45Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве
13:31Центробанк снизил ключевую ставку
13:30В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек
13:21Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
13:10Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
12:47Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусов
12:42Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове
12:39Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю
12:32Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд
12:24Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:10СК возбудил дело после обрушения этажей дома в Саратове
12:09Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения
12:00Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области
11:52Три человека погибли при взрыве газа в Саратове
11:41В Симферополе на два дня ограничат движение в центре
11:22В Феодосии мужчина украл с рыночного прилавка 14 килограммов свинины
11:09Громкие звуки в Евпатории – военные проводят учения
11:01В Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов
10:43Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских
Лента новостейМолния