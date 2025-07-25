Евпатория без воды – когда завершат аварийные работы
"Вода Крыма": евпаторийцы получат воду утром в субботу
09:41 25.07.2025 (обновлено: 09:46 25.07.2025)
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт на водоводе в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Работы на месте аварии на водоводе по улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории завершат в пятницу до 16 часов, водоподачу планируют возобновить к утру субботы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Днем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе.
"Выполняется демонтаж и замена аварийного участка трубы. Ориентировочно работы должны завершиться сегодня в 16.00. После этого начнется заполнение городской системы водоснабжения", – сказано в сообщении "Воды Крыма".
В зависимости от рельефа местности и этажности зданий к 6 часам утра 26 июля прогнозируется восстановление водоснабжения в городе. В первую очередь вода появится на первых этажах зданий. На время ремонта людей обещают обеспечить привозной водой.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией.
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