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Евпатория без воды – когда завершат аварийные работы

Евпатория без воды – когда завершат аварийные работы - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Евпатория без воды – когда завершат аварийные работы

Работы на месте аварии на водоводе по улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории завершат в пятницу до 16 часов, водоподачу планируют возобновить к утру субботы. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T09:41

2025-07-25T09:41

2025-07-25T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Работы на месте аварии на водоводе по улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории завершат в пятницу до 16 часов, водоподачу планируют возобновить к утру субботы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Днем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе.В зависимости от рельефа местности и этажности зданий к 6 часам утра 26 июля прогнозируется восстановление водоснабжения в городе. В первую очередь вода появится на первых этажах зданий. На время ремонта людей обещают обеспечить привозной водой.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое14 объектов водоснабжения реконструируют в КрымуВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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