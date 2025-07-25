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Евпатория без воды – когда завершат аварийные работы - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Евпатория без воды – когда завершат аварийные работы
Евпатория без воды – когда завершат аварийные работы - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Евпатория без воды – когда завершат аварийные работы
Работы на месте аварии на водоводе по улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории завершат в пятницу до 16 часов, водоподачу планируют возобновить к утру субботы. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T09:41
2025-07-25T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Работы на месте аварии на водоводе по улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории завершат в пятницу до 16 часов, водоподачу планируют возобновить к утру субботы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Днем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе.В зависимости от рельефа местности и этажности зданий к 6 часам утра 26 июля прогнозируется восстановление водоснабжения в городе. В первую очередь вода появится на первых этажах зданий. На время ремонта людей обещают обеспечить привозной водой.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое14 объектов водоснабжения реконструируют в КрымуВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму
Евпатория без воды – когда завершат аварийные работы

"Вода Крыма": евпаторийцы получат воду утром в субботу

09:41 25.07.2025 (обновлено: 09:46 25.07.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт на водоводе в Евпатории
Ремонт на водоводе в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Работы на месте аварии на водоводе по улице 60 лет ВЛКСМ в Евпатории завершат в пятницу до 16 часов, водоподачу планируют возобновить к утру субботы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Днем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе.

"Выполняется демонтаж и замена аварийного участка трубы. Ориентировочно работы должны завершиться сегодня в 16.00. После этого начнется заполнение городской системы водоснабжения", – сказано в сообщении "Воды Крыма".

В зависимости от рельефа местности и этажности зданий к 6 часам утра 26 июля прогнозируется восстановление водоснабжения в городе. В первую очередь вода появится на первых этажах зданий. На время ремонта людей обещают обеспечить привозной водой.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией.
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