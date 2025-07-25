https://crimea.ria.ru/20250725/delo-poymannykh-v-krymu-chlenov-neonatsistskoy-gruppirovki-rassmatrivaet-sud-1148220320.html
Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд
Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд
Уголовное дело в отношении задержанных в Крыму членов неонацистской группировки "Белая масть" на данный момент рассматривается в суде. Обвиняемыми по дело... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T12:32
2025-07-25T12:32
2025-07-25T12:32
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
россия
уголовный кодекс
новости
неонацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении задержанных в Крыму членов неонацистской группировки "Белая масть" на данный момент рассматривается в суде. Обвиняемыми по дело проходят пять фигурантов, включая предводителя террористической организации. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню сотрудника органов следствия РФВ апреле прошлого года РИА Новости сообщило о задержании функционеров межрегиональной неонацистской структуры "Белая Масть". Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим.По его словам, террористическое сообщество было создано в 2016 году в Москве для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.Глава СК отметил, что в 2016-2022 годах фигуранты подготавливали и размещали в социальных сетях материалы и публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц неславянского происхождения.Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях.Ранее в преддверие Дня сотрудника органов следствия РФ руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым, в котором рассказал о результатах работы ведомства в сферах борьбы с коррупцией, нелегальной миграцией и проявлениями экстремизма и неонацизма на полуострове, расследовании преступлений против несовершеннолетних и других аспектах деятельности управления Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, россия, уголовный кодекс, новости, неонацизм
Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд
По делу задержанных в Крыму неонацистов группировки "Белая масть" проходят 5 человек – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении задержанных в Крыму членов неонацистской группировки "Белая масть" на данный момент рассматривается в суде. Обвиняемыми по дело проходят пять фигурантов, включая предводителя террористической организации. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню сотрудника органов следствия РФ
В апреле прошлого года РИА Новости сообщило о задержании функционеров межрегиональной неонацистской структуры "Белая Масть". Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим.
"Это уголовное дело сейчас рассматривается в суде. Обвинения предъявлены руководителю названного террористического сообщества… и (четверым – ред.) его участникам", - сказал Бастрыкин.
По его словам, террористическое сообщество было создано в 2016 году в Москве для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.
Глава СК отметил, что в 2016-2022 годах фигуранты подготавливали и размещали в социальных сетях материалы и публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц неславянского происхождения.
Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях.
Ранее в преддверие Дня сотрудника органов следствия РФ руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым
, в котором рассказал о результатах работы ведомства в сферах борьбы с коррупцией, нелегальной миграцией и проявлениями экстремизма и неонацизма на полуострове, расследовании преступлений против несовершеннолетних и других аспектах деятельности управления
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