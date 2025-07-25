Рейтинг@Mail.ru
Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250725/delo-poymannykh-v-krymu-chlenov-neonatsistskoy-gruppirovki-rassmatrivaet-sud-1148220320.html
Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд
Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд
Уголовное дело в отношении задержанных в Крыму членов неонацистской группировки "Белая масть" на данный момент рассматривается в суде. Обвиняемыми по дело... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T12:32
2025-07-25T12:32
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
россия
уголовный кодекс
новости
неонацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении задержанных в Крыму членов неонацистской группировки "Белая масть" на данный момент рассматривается в суде. Обвиняемыми по дело проходят пять фигурантов, включая предводителя террористической организации. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню сотрудника органов следствия РФВ апреле прошлого года РИА Новости сообщило о задержании функционеров межрегиональной неонацистской структуры "Белая Масть". Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим.По его словам, террористическое сообщество было создано в 2016 году в Москве для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.Глава СК отметил, что в 2016-2022 годах фигуранты подготавливали и размещали в социальных сетях материалы и публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц неславянского происхождения.Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях.Ранее в преддверие Дня сотрудника органов следствия РФ руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым, в котором рассказал о результатах работы ведомства в сферах борьбы с коррупцией, нелегальной миграцией и проявлениями экстремизма и неонацизма на полуострове, расследовании преступлений против несовершеннолетних и других аспектах деятельности управления Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, россия, уголовный кодекс, новости, неонацизм
Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд

По делу задержанных в Крыму неонацистов группировки "Белая масть" проходят 5 человек – СК

12:32 25.07.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении задержанных в Крыму членов неонацистской группировки "Белая масть" на данный момент рассматривается в суде. Обвиняемыми по дело проходят пять фигурантов, включая предводителя террористической организации. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню сотрудника органов следствия РФ
В апреле прошлого года РИА Новости сообщило о задержании функционеров межрегиональной неонацистской структуры "Белая Масть". Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим.
"Это уголовное дело сейчас рассматривается в суде. Обвинения предъявлены руководителю названного террористического сообщества… и (четверым – ред.) его участникам", - сказал Бастрыкин.
По его словам, террористическое сообщество было создано в 2016 году в Москве для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.
Глава СК отметил, что в 2016-2022 годах фигуранты подготавливали и размещали в социальных сетях материалы и публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц неславянского происхождения.
Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, экстремизме, публичных призывах к террористической деятельности и других преступлениях.
Ранее в преддверие Дня сотрудника органов следствия РФ руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым, в котором рассказал о результатах работы ведомства в сферах борьбы с коррупцией, нелегальной миграцией и проявлениями экстремизма и неонацизма на полуострове, расследовании преступлений против несовершеннолетних и других аспектах деятельности управления
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП
Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
В России предотвращено 47 терактов с участием подростков
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинРоссияУголовный кодексНовостиНеонацизм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие
13:45Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве
13:31Центробанк снизил ключевую ставку
13:30В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек
13:21Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
13:10Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
12:47Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусов
12:42Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове
12:39Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю
12:32Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд
12:24Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:10СК возбудил дело после обрушения этажей дома в Саратове
12:09Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения
12:00Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области
11:52Три человека погибли при взрыве газа в Саратове
11:41В Симферополе на два дня ограничат движение в центре
11:22В Феодосии мужчина украл с рыночного прилавка 14 килограммов свинины
11:09Громкие звуки в Евпатории – военные проводят учения
11:01В Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов
10:43Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских
Лента новостейМолния