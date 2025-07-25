https://crimea.ria.ru/20250725/chetyre-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-v-chernom-more-1148220280.html

Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море

В ночь на пятницу в Черном море были ликвидированы четыре украинских безэкипажных катера, сообщает министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T12:24

2025-07-25T12:24

2025-07-25T12:43

черное море

новости сво

безэкипажные катера

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Черном море были ликвидированы четыре украинских безэкипажных катера, сообщает министерство обороны РФ.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны.При атаке беспилотников на Краснодарский край ранения получили два пассажира поезда, который следовал через Тимашевск. В Темрюкском, Славянском и Тимашевском районах зафиксированы повреждения жилых домов.В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, новости сво, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, потери всу