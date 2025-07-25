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Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
В ночь на пятницу в Черном море были ликвидированы четыре украинских безэкипажных катера, сообщает министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T12:24
2025-07-25T12:43
черное море
новости сво
безэкипажные катера
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Черном море были ликвидированы четыре украинских безэкипажных катера, сообщает министерство обороны РФ.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны.При атаке беспилотников на Краснодарский край ранения получили два пассажира поезда, который следовал через Тимашевск. В Темрюкском, Славянском и Тимашевском районах зафиксированы повреждения жилых домов.В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, новости сво, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, потери всу
Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера

12:24 25.07.2025 (обновлено: 12:43 25.07.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Черном море были ликвидированы четыре украинских безэкипажных катера, сообщает министерство обороны РФ.
"В ночь с 24 на 25 июля т. г. в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", – сказано в сводке военного ведомства России.
В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны.
При атаке беспилотников на Краснодарский край ранения получили два пассажира поезда, который следовал через Тимашевск. В Темрюкском, Славянском и Тимашевском районах зафиксированы повреждения жилых домов.
В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ.
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Черное мореНовости СВОБезэкипажные катераВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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