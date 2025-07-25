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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-25T00:01
2025-07-24T16:16
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В пятницу Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +34...36.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +32...34 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в ночные часы температура воздуха +21...+25 градусов, днем +32...+35.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 25.07.2025
 
© РИА Новости КрымЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В пятницу Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…25, в горах +17…19; днем +33…38, в горах +26…31 градус", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +34...36.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +32...34 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в ночные часы температура воздуха +21...+25 градусов, днем +32...+35.
В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 25 июля
23:13Заявления Путина о ВМФ России и Евпатория без воды – главное за день
22:31Крымский мост сейчас - обстановка вечером четверга
21:56В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры
21:48Авария на сетях в Евпатории: когда дадут воду
21:42Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
21:35В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей
21:20В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки
20:43Севастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей
20:19Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях
20:15Резонансное убийство в Евпатории - СК ведет расследование
20:10"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму
19:45Самые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичист
19:13Крымский мост сейчас - обстановка и трехчасовые очереди
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