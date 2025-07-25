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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-25T00:01
2025-07-25T00:01
2025-07-24T16:16
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В пятницу Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +34...36.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +32...34 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в ночные часы температура воздуха +21...+25 градусов, днем +32...+35.В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В пятницу Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…25, в горах +17…19; днем +33…38, в горах +26…31 градус", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +34...36.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +32...34 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, в ночные часы температура воздуха +21...+25 градусов, днем +32...+35.
В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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