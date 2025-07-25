https://crimea.ria.ru/20250725/bolee-770-chelovek-pogibli-v-rossii-ot-atak--boevikov-vsu-1148221976.html

Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ

Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ

В регионах России, не считая новых субъектов, от атак украинских боевиков погибли 779 человек, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T13:21

2025-07-25T13:21

2025-07-25T13:21

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

обстрелы всу

атаки всу

происшествия

россия

курская область

брянская область

белгородская область

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В регионах России, не считая новых субъектов, от атак украинских боевиков погибли 779 человек, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню сотрудника органов следствия РФ.По словам главы ведомства, наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. Там зафиксировано более 3255 обстрелов, по которым возбуждены уголовные дела."Из этого числа особенно потрясают потери в Курской области в результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", - добавил Бастрыкин.Он уточнил, что по Курской области уже возбуждено 611 уголовных дел, которые включают в себя дела в отношении наемников, по фактам обстрелов и других различных категорий.Ранее в преддверие Дня сотрудника органов следствия РФ руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым, в котором рассказал о результатах работы ведомства в сферах борьбы с коррупцией, нелегальной миграцией и проявлениями экстремизма и неонацизма на полуострове, расследовании преступлений против несовершеннолетних и других аспектах деятельности управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии 105 беспилотников сбиты над Азовским морем и девятью регионами РоссииПри атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области

россия

курская область

брянская область

белгородская область

севастополь

крым

краснодарский край

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, россия, курская область, брянская область, белгородская область, севастополь, крым, краснодарский край, ростовская область, новости