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Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
В регионах России, не считая новых субъектов, от атак украинских боевиков погибли 779 человек, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T13:21
2025-07-25T13:21
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
обстрелы всу
атаки всу
происшествия
россия
курская область
брянская область
белгородская область
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В регионах России, не считая новых субъектов, от атак украинских боевиков погибли 779 человек, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню сотрудника органов следствия РФ.По словам главы ведомства, наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. Там зафиксировано более 3255 обстрелов, по которым возбуждены уголовные дела."Из этого числа особенно потрясают потери в Курской области в результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", - добавил Бастрыкин.Он уточнил, что по Курской области уже возбуждено 611 уголовных дел, которые включают в себя дела в отношении наемников, по фактам обстрелов и других различных категорий.Ранее в преддверие Дня сотрудника органов следствия РФ руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым, в котором рассказал о результатах работы ведомства в сферах борьбы с коррупцией, нелегальной миграцией и проявлениями экстремизма и неонацизма на полуострове, расследовании преступлений против несовершеннолетних и других аспектах деятельности управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии 105 беспилотников сбиты над Азовским морем и девятью регионами РоссииПри атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области
россия
курская область
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, россия, курская область, брянская область, белгородская область, севастополь, крым, краснодарский край, ростовская область, новости
Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ

В результате обстрелов боевиками ВСУ регионов России погибли 779 человек – Бастрыкин

13:21 25.07.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДроны ВСУ атаковали Шебекино
Дроны ВСУ атаковали Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В регионах России, не считая новых субъектов, от атак украинских боевиков погибли 779 человек, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню сотрудника органов следствия РФ.
"Погибли 779 человек и из них 23 ребенка. Ранены 3459 человек, в том числе 202 ребенка", - сказал Бастрыкин, отвечая на вопрос, сколько фактов атак регионов России, не считая новых, зафиксировано в Следственном комитете.
По словам главы ведомства, наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. Там зафиксировано более 3255 обстрелов, по которым возбуждены уголовные дела.
"Из этого числа особенно потрясают потери в Курской области в результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних", - добавил Бастрыкин.
Он уточнил, что по Курской области уже возбуждено 611 уголовных дел, которые включают в себя дела в отношении наемников, по фактам обстрелов и других различных категорий.
Ранее в преддверие Дня сотрудника органов следствия РФ руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым, в котором рассказал о результатах работы ведомства в сферах борьбы с коррупцией, нелегальной миграцией и проявлениями экстремизма и неонацизма на полуострове, расследовании преступлений против несовершеннолетних и других аспектах деятельности управления.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинОбстрелы ВСУАтаки ВСУПроисшествияРоссияКурская областьБрянская областьБелгородская областьСевастопольКрымКраснодарский крайРостовская областьНовости
 
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