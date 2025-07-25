https://crimea.ria.ru/20250725/ataka-bespilotnikov-vsu-na-kuban--chto-izvestno-1148203389.html
Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно
Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно
Беспилотники ВСУ в ночь на пятницу атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека,... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T06:13
2025-07-25T06:13
2025-07-25T06:33
краснодарский край
кубань
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
вениамин кондратьев
новости
новости сво
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ в ночь на пятницу атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов. О последствиях удара сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.По его данным, под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы.В Тимашевске обломки беспилотника упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов пассажирского поезда, следовавшего через город, отметил Кондратьев.Из-за атаки вокзал Тимашевска был обесточен. К настоящему времени подача электроснабжения восстановлена, добавил губернатор. Железнодорожная инфраструктура не повреждена.Кроме того, в Темрюкском и Славянском районах в результате атаки дронов в частных домах выбило окна. Пострадавших нет.Накануне оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Сочи в результате падения обломков беспилотника погибла одна женщина, еще одну в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже количество жертв выросло до двух. К вечеру было известно о 13 пострадавших. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), вениамин кондратьев, новости, новости сво, поезд
Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно
В Краснодарском крае два человека ранены и повреждены дома при атаке беспилотников ВСУ
06:13 25.07.2025 (обновлено: 06:33 25.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ в ночь на пятницу атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов. О последствиях удара сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
По его данным, под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы.
В Тимашевске обломки беспилотника упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов пассажирского поезда, следовавшего через город, отметил Кондратьев.
"Легкие травмы получили два человека. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию. В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту", - сообщил Кондратьев в Telegram.
Из-за атаки вокзал Тимашевска был обесточен. К настоящему времени подача электроснабжения восстановлена, добавил губернатор. Железнодорожная инфраструктура не повреждена.
Кроме того, в Темрюкском и Славянском районах в результате атаки дронов в частных домах выбило окна. Пострадавших нет.
Накануне оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Сочи в результате падения обломков беспилотника погибла
одна женщина, еще одну в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже количество жертв выросло до двух
. К вечеру было известно о 13 пострадавших
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.