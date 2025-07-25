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Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно
Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно
Беспилотники ВСУ в ночь на пятницу атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека,... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T06:13
2025-07-25T06:33
краснодарский край
кубань
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
вениамин кондратьев
новости
новости сво
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ в ночь на пятницу атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов. О последствиях удара сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.По его данным, под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы.В Тимашевске обломки беспилотника упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов пассажирского поезда, следовавшего через город, отметил Кондратьев.Из-за атаки вокзал Тимашевска был обесточен. К настоящему времени подача электроснабжения восстановлена, добавил губернатор. Железнодорожная инфраструктура не повреждена.Кроме того, в Темрюкском и Славянском районах в результате атаки дронов в частных домах выбило окна. Пострадавших нет.Накануне оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Сочи в результате падения обломков беспилотника погибла одна женщина, еще одну в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже количество жертв выросло до двух. К вечеру было известно о 13 пострадавших. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, кубань, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), вениамин кондратьев, новости, новости сво, поезд
Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно

В Краснодарском крае два человека ранены и повреждены дома при атаке беспилотников ВСУ

06:13 25.07.2025 (обновлено: 06:33 25.07.2025)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ в ночь на пятницу атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов. О последствиях удара сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
По его данным, под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы.
В Тимашевске обломки беспилотника упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов пассажирского поезда, следовавшего через город, отметил Кондратьев.

"Легкие травмы получили два человека. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию. В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту", - сообщил Кондратьев в Telegram.

Из-за атаки вокзал Тимашевска был обесточен. К настоящему времени подача электроснабжения восстановлена, добавил губернатор. Железнодорожная инфраструктура не повреждена.
Кроме того, в Темрюкском и Славянском районах в результате атаки дронов в частных домах выбило окна. Пострадавших нет.
Накануне оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Сочи в результате падения обломков беспилотника погибла одна женщина, еще одну в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже количество жертв выросло до двух. К вечеру было известно о 13 пострадавших.
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Краснодарский крайКубаньПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Вениамин КондратьевНовостиНовости СВОПоезд
 
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