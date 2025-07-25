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Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно

Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Атака беспилотников ВСУ на Кубань – что известно

Беспилотники ВСУ в ночь на пятницу атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека,... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T06:13

2025-07-25T06:13

2025-07-25T06:33

краснодарский край

кубань

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ в ночь на пятницу атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков дронов на пассажирский поезд пострадали два человека, зафиксированы повреждения жилых домов. О последствиях удара сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.По его данным, под ударом оказались Темрюкский, Славянский и Тимашевский районы.В Тимашевске обломки беспилотника упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов пассажирского поезда, следовавшего через город, отметил Кондратьев.Из-за атаки вокзал Тимашевска был обесточен. К настоящему времени подача электроснабжения восстановлена, добавил губернатор. Железнодорожная инфраструктура не повреждена.Кроме того, в Темрюкском и Славянском районах в результате атаки дронов в частных домах выбило окна. Пострадавших нет.Накануне оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Сочи в результате падения обломков беспилотника погибла одна женщина, еще одну в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже количество жертв выросло до двух. К вечеру было известно о 13 пострадавших. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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