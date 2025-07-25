https://crimea.ria.ru/20250725/anomalnaya-zhara-v-krymu-temperatura-budet-vyshe-normy-na-9-gradusov-1148221564.html

Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусов

Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусов - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусов

В Крыму в ближайшие дни температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов и достигнет +40 в некоторых районах полуострова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T12:47

2025-07-25T12:47

2025-07-25T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов и достигнет +40 в некоторых районах полуострова. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.С 27 по 29 июля в степных и предгорных районах Крыма ожидается сильная жара +38…40, добавили в ведомстве.В этой ситуации специалисты рекомендуют владельцам домов и садоводам своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.В ведомстве напомнили, что на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Крымчанам и гостям полуострова советуют поддерживать дома прохладную температуру воздуха, избегать интенсивных физических нагрузок, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, пить больше воды, сократить пребывание на открытом воздухе и не употреблять алкоголь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за жарыКак купить торт в жару и не отравиться - советы эксперта Как крымчане справляются с жарой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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