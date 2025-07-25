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105 беспилотников сбиты над Азовским морем и девятью регионами России - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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105 беспилотников сбиты над Азовским морем и девятью регионами России
105 беспилотников сбиты над Азовским морем и девятью регионами России - РИА Новости Крым, 25.07.2025
105 беспилотников сбиты над Азовским морем и девятью регионами России
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны. По данным Минобороны, за ночь... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T07:25
2025-07-25T07:58
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны. По данным Минобороны, за ночь сбили 105 вражеских БПЛА.При атаке беспилотников на Краснодарский край ранения получили два пассажира поезда, который следовал через Тимашевск, сообщал ранее губернатор Вениамин Кондратьев. В Темрюкском, Славянском и Тимашевском районах зафиксированы повреждения жилых домов.В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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азовское море, министерство обороны рф, ростовская область, белгородская область, брянская область, краснодарский край, ставропольский край, тамбовская область, курская область, воронежская область, орловская область, новости сво, новости, пво, безопасность
105 беспилотников сбиты над Азовским морем и девятью регионами России

Над Азовским морем и девятью регионами России уничтожили 105 беспилотников

07:25 25.07.2025 (обновлено: 07:58 25.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор"
Боевая работа ПВО зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны. По данным Минобороны, за ночь сбили 105 вражеских БПЛА.

"Девять БПЛА уничтожено над акваторией Азовского моря, 26 – над Белгородской, 25 – над Брянской, 23 – над Ростовской областями, восемь – над территорией Краснодарского края, пять – над Ставропольским краем, по три – над Курской и Тамбовской областями, два беспилотника сбили над Воронежской и один над Орловской областями", - говорится в сообщении.

При атаке беспилотников на Краснодарский край ранения получили два пассажира поезда, который следовал через Тимашевск, сообщал ранее губернатор Вениамин Кондратьев. В Темрюкском, Славянском и Тимашевском районах зафиксированы повреждения жилых домов.
В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ.
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