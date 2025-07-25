https://crimea.ria.ru/20250725/105-bespilotnikov-sbity-nad-azovskim-morem-i-semyu-regionami-rossii-1148204116.html

105 беспилотников сбиты над Азовским морем и девятью регионами России

105 беспилотников сбиты над Азовским морем и девятью регионами России - РИА Новости Крым, 25.07.2025

105 беспилотников сбиты над Азовским морем и девятью регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны. По данным Минобороны, за ночь... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T07:25

2025-07-25T07:25

2025-07-25T07:58

азовское море

министерство обороны рф

ростовская область

белгородская область

брянская область

краснодарский край

ставропольский край

тамбовская область

курская область

воронежская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Азовское море и девять регионов страны. По данным Минобороны, за ночь сбили 105 вражеских БПЛА.При атаке беспилотников на Краснодарский край ранения получили два пассажира поезда, который следовал через Тимашевск, сообщал ранее губернатор Вениамин Кондратьев. В Темрюкском, Славянском и Тимашевском районах зафиксированы повреждения жилых домов.В Ростовской области из-за падения обломков загорелась растительность, были повреждены железнодорожная станция и частные жилые дома, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь о последствиях ночной атаки дронов ВСУ. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

ростовская область

белгородская область

брянская область

краснодарский край

ставропольский край

тамбовская область

курская область

воронежская область

орловская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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