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Жуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВО

Жуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВО - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Жуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВО

Еще 1285 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику уничтожили российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T13:25

2025-07-24T13:25

2025-07-24T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Еще 1285 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику уничтожили российские военные за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 160 боевиков, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, склад боеприпасов.Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали более 230 боевиков киевского режима, 13 автомобилей, зенитное орудие С-60, восемь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 215 солдат, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 человек, пять боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть пикапов и три артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 200 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 60 неонацистов, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Также российские военные поразили цеха сборки и хранения дронов, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах.Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 217 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 664 вражеских самолета, 283 вертолета, 72 195 беспилотных летательных аппаратов, 623 зенитных ракетных комплекса, 24 316 танков и других боевых бронированных машин, 1 581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27 780 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 645 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплексаЗачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУНовости СВО: Киев теряет людей и технику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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