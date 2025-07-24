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Заявления Путина о ВМФ России и Евпатория без воды – главное за день

Заявления Путина о ВМФ России и Евпатория без воды – главное за день - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Заявления Путина о ВМФ России и Евпатория без воды – главное за день

Президент России Владимир Путин рассказал о создании современных сил Военно-морского флота РФ в ближайшие несколько лет. Армия России освободила еще два... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T23:13

2025-07-24T23:13

2025-07-24T23:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал о создании современных сил Военно-морского флота РФ в ближайшие несколько лет. Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО. Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение отменить законопроект, лишавший независимости Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуры (САП). В Сочи два человека погибли и 13 пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на город. На плато Ай-Петри тушили пожар, возникший после возгорания кроссовера. Вся Евпатория осталась без воды из-за аварии на магистральном водоводе. В центре Балаклавы ограничивают движение до конца туристического сезона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин рассказал о создании современных сил ВМФ РФВсе планы по созданию современных сил Военно-морского флота России будут реализованы в полном объеме, сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей. Об этом заявил президент, выступая в этот день на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в Северодвинске на церемонии поднятия флага.Он уточнил, что в ближайшие годы морские ядерные силы России пополнятся четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А"."Две из них на стадии строительства", – сказал президент.Еще два населенных пункта ДНР освобожденыНа Красноармейском направлении в результате наступательных действий группировкой войск "Центр" освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, потери личного состава ВСУ за минувшие сутки составили около 1285 военнослужащих.Также в МО сообщили о нанесении ночью в четверг группового удара высокоточным оружием большой дальности, в результате чего были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса и энергокомплекса, обеспечивавшие деятельность ВСУ.Зеленский возвращает независимость НАБУ и САПВ Верховную раду Украины внесен одобренный главой киевского режима законопроект, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил сам глава киевского режима."Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует... независимость антикоррупционных органов", – написал он в Telegram-канале.Он заявил, что документ "гарантирует независимость НАБУ и САП", которые были созданы по требованию Запада и на его деньги.Законопроект, отменяющий независимость антикоррупционных структур на Украине был принят во вторник. После этого люди в разных городах вышли на акции протеста.Ночная атака ВСУ на СочиУкраинские беспилотники ночью в четверг атаковали Краснодарский край. В результате падения обломков БПЛА на улицы Сочи погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Еще 13 человек пострадали в результате падения обломков дрона на территорию нефтебазы. Четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС. Остальным была оказана медицинская помощь амбулаторно.По данным Минобороны, в течение ночи 24 июля дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем.Вечером этого дня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке на регион беспилотников ВСУ погибла 85-летняя женщина.Вся Евпатория осталась без водыДнем в четверг в одном из районов Евпатории произошла авария на сетях магистрального водовода. Давление воды снизилось, а спустя несколько часов глава администрации города Александр Юрьев заявил о необходимости проведения аварийных работ, на время которых отключат воду во всем городе."С 21-00 сегодняшнего дня на период проведения аварийных работ в городе будет полностью ограничено водоснабжение", – предупредил Юрьев.Позже он сообщил, что сроки восстановления водоснабжения в Евпатории пока сказать трудно из-за отсутствия информации о характере повреждений сетей.Завтра, по его словам, жители гости курорта в связи со сложившейся ситуацией будут получать воду по графикам. Из уже составляют в ГУП "Вода Крыма".Прокуратура Крыма уже организовала проверку в связи с происходящим.Сгоревшее авто на Ай-Петри и пожар в заповедникеО ЧП сообщили в Объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым".В учреждении рассказали, что турист на спортивном кроссовере решил, вопреки запрету, заехать на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника. Но машина застряла, забуксовала на камнях и загорелась, вызвав серьезный пожар вокруг."Из-за разлива горюче-смазочных материалов, которые проникли в почву и продолжали гореть, ее деградация оказалась значительно сильнее, чем при обычном пожаре. Восстановление этого участка займет больше двух лет", – рассказали в дирекции.Также в этот день в МЧС рассказали, как штрафуют нарушителей за нарушение особого противопожарного режима.В курортной Балаклаве ограничивают движениеВ районе площади 1 Мая в центре Балаклавы с 25 июля и до конца курортного сезона вводятся новые правила проезда в связи со строительством канализационного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Отмечается, что проезд будет разрешен по специальным пропускам и только некоторым авто. А для гостей города организовали перехватывающие парковки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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