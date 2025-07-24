https://crimea.ria.ru/20250724/zakharova-prokommentirovala-vmeshatelstvo-rf-na-vyborakh-v-yaponii-1148192077.html

Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии

Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате за якобы вмешательство в процесс... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T14:41

2025-07-24T14:41

2025-07-24T14:43

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате за якобы вмешательство в процесс парламентских выборов в Японии.Представитель МИД России высказала мнение, что Япония, находясь в полной зависимости от США, копируют модели поднятия рейтингов у своих заокеанских товарищей. Они переходят к так называемому "российскому фактору"."Когда рейтинги падают до нуля и поднять их никак нельзя, они начинают рассказывать о некоем русском вмешательстве в выборы", – заявила Захарова.По информации агентства Sputnik, сотрудник аналитического центра "Японский институт права и информационных систем" Итиро Ямамото заявил, что кандидат от оппозиции певица Сая стала весьма популярной в преддверии выборов из-за того, что дала интервью российскому информационному агентству Sputnik Япония.На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента.Кроме того, премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о намерении до конца августа объявить о своей отставке. Из-за обещания остаться у власти японский премьер сталкивается с растущим сопротивлением внутри правящей партии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, общество, новости