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Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии
Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате за якобы вмешательство в процесс... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T14:41
2025-07-24T14:43
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате за якобы вмешательство в процесс парламентских выборов в Японии.Представитель МИД России высказала мнение, что Япония, находясь в полной зависимости от США, копируют модели поднятия рейтингов у своих заокеанских товарищей. Они переходят к так называемому "российскому фактору"."Когда рейтинги падают до нуля и поднять их никак нельзя, они начинают рассказывать о некоем русском вмешательстве в выборы", – заявила Захарова.По информации агентства Sputnik, сотрудник аналитического центра "Японский институт права и информационных систем" Итиро Ямамото заявил, что кандидат от оппозиции певица Сая стала весьма популярной в преддверии выборов из-за того, что дала интервью российскому информационному агентству Sputnik Япония.На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента.Кроме того, премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о намерении до конца августа объявить о своей отставке. Из-за обещания остаться у власти японский премьер сталкивается с растущим сопротивлением внутри правящей партии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, общество, новости
Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии

"Вмешательство" РФ в выборы в Японии – неадекватная реакция на внутренние процессы - МИД

14:41 24.07.2025 (обновлено: 14:43 24.07.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате за якобы вмешательство в процесс парламентских выборов в Японии.
"Если это так, то журналисты Sputnik должны требовать прибавки к зарплате или какой-то особой премии. Но это все из разряда какого-то неадекватного реагирования на внутриполитические процессы в Японии", – ответила Захарова на обвинения японских аналитиков в том, что Россия якобы вмешалась в прошедшие там выборы в парламент.
Представитель МИД России высказала мнение, что Япония, находясь в полной зависимости от США, копируют модели поднятия рейтингов у своих заокеанских товарищей. Они переходят к так называемому "российскому фактору".
"Когда рейтинги падают до нуля и поднять их никак нельзя, они начинают рассказывать о некоем русском вмешательстве в выборы", – заявила Захарова.
По информации агентства Sputnik, сотрудник аналитического центра "Японский институт права и информационных систем" Итиро Ямамото заявил, что кандидат от оппозиции певица Сая стала весьма популярной в преддверии выборов из-за того, что дала интервью российскому информационному агентству Sputnik Япония.
На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента.
Кроме того, премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о намерении до конца августа объявить о своей отставке. Из-за обещания остаться у власти японский премьер сталкивается с растущим сопротивлением внутри правящей партии.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаОбществоНовости
 
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