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В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек

В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек - РИА Новости Крым, 24.07.2025

В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек

В Севастополе в этом году капитально отремонтируют фасады 33 многоэтажных домов, на пяти работы уже завершены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T16:09

2025-07-24T16:09

2025-07-24T16:09

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году капитально отремонтируют фасады 33 многоэтажных домов, на пяти работы уже завершены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, сейчас идет ремонт в домах №9 и №15 на улице Академика Крылова. Уже отремонтировали кровлю и фундамент, расчистили фасады, обработали швы и частично нанесли штукатурку. Предстоит еще замена входных групп, установка новых дверей, окон, откосов и водостоков.Всего в этом году в Севастополе отремонтируют более 200 домов. Узнать график ремонта можно на сайте Фонда содействия капитальному ремонту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компаний Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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