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В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек
В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек
В Севастополе в этом году капитально отремонтируют фасады 33 многоэтажных домов, на пяти работы уже завершены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T16:09
2025-07-24T16:09
2025-07-24T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году капитально отремонтируют фасады 33 многоэтажных домов, на пяти работы уже завершены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, сейчас идет ремонт в домах №9 и №15 на улице Академика Крылова. Уже отремонтировали кровлю и фундамент, расчистили фасады, обработали швы и частично нанесли штукатурку. Предстоит еще замена входных групп, установка новых дверей, окон, откосов и водостоков.Всего в этом году в Севастополе отремонтируют более 200 домов. Узнать график ремонта можно на сайте Фонда содействия капитальному ремонту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компаний Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек
В Севастополе в этом году капитально отремонтируют фасады в 33 многоэтажных домах – власти