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В Севастополе объявлен дополнительный выходной - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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В Севастополе объявлен дополнительный выходной
В Севастополе объявлен дополнительный выходной - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В Севастополе объявлен дополнительный выходной
28 июля в Севастополе объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Дня Военно-морского флота и Дня Крещения Руси. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T10:07
2025-07-24T10:07
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михаил развожаев
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 28 июля в Севастополе объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Дня Военно-морского флота и Дня Крещения Руси. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Праздничный день объявлен по случаю Дня Военно-морского флота и Дня Крещения Руси. Соответствующий указ подписан в четверг на заседании правительства Севастополя, в ближайшее время он будет опубликован на официальном сайте.Богослужения в честь празднования Дня Крещения Руси пройдут в Новом Херсонесе в ночь с 27 на 28 июля. Празднование начнется в 22.30 со Всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарьКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПсихолог назвал 10 принципов свободного человека
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РИА Новости Крым
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В Севастополе объявлен дополнительный выходной

В Севастополе 28 июля объявлен выходным днем - Развожаев

10:07 24.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 28 июля в Севастополе объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Дня Военно-морского флота и Дня Крещения Руси. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Принял решение – установить понедельник, 28 июля, нерабочим праздничным днем. Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Праздничный день объявлен по случаю Дня Военно-морского флота и Дня Крещения Руси. Соответствующий указ подписан в четверг на заседании правительства Севастополя, в ближайшее время он будет опубликован на официальном сайте.
Богослужения в честь празднования Дня Крещения Руси пройдут в Новом Херсонесе в ночь с 27 на 28 июля. Празднование начнется в 22.30 со Всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяМихаил РазвожаевВыходной в КрымуПраздники и памятные даты
 
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