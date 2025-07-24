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В Севастополе объявлен дополнительный выходной

В Севастополе объявлен дополнительный выходной - РИА Новости Крым, 24.07.2025

В Севастополе объявлен дополнительный выходной

28 июля в Севастополе объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Дня Военно-морского флота и Дня Крещения Руси. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T10:07

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2025-07-24T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 28 июля в Севастополе объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Дня Военно-морского флота и Дня Крещения Руси. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Праздничный день объявлен по случаю Дня Военно-морского флота и Дня Крещения Руси. Соответствующий указ подписан в четверг на заседании правительства Севастополя, в ближайшее время он будет опубликован на официальном сайте.Богослужения в честь празднования Дня Крещения Руси пройдут в Новом Херсонесе в ночь с 27 на 28 июля. Празднование начнется в 22.30 со Всенощного бдения в Свято-Владимирском Херсонесском соборе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарьКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПсихолог назвал 10 принципов свободного человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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