https://crimea.ria.ru/20250724/v-sevastopole-moshenniki-obmanom-otnyali-u-pensionerki-dve-kvartiry-1148197253.html

В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры

В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры - РИА Новости Крым, 24.07.2025

В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры

В Севастополе "правоохранители" убедили пенсионерку продать две квартиры. Вырученные 15 миллионов рублей женщина передала "сотруднику Центробанка". Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T21:56

2025-07-24T21:56

2025-07-24T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе "правоохранители" убедили пенсионерку продать две квартиры. Вырученные 15 миллионов рублей женщина передала "сотруднику Центробанка". Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства в ноябре 2024 года 76-летней местной жительницы позвонили неизвестные лица, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали оказать содействие в разоблачении "черных риелторов".Под этим предлогом якобы в рамках оперативных мероприятий они убедили ее продать принадлежащие ей две квартиры. Лжеправоохранители пообещали, что после задержания преступников квартиры останутся в ее собственности, добавили в прокуратуре города.Таким образом, пенсионерка лишилась жилья общей кадастровой стоимостью 15,4 миллионов рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).Для восстановления прав потерпевшей прокуратура Севастополя предъявила в суд исковое заявление о признании сделок купли-продажи двух квартир недействительными. Ход расследования уголовного дело взят на контроль.Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района отправится в колонию на пять лет за махинации с недвижимостью. Злоумышленник по поддельному паспорту заключил договор купли-продажи квартиры в Симферополе и получил за это 3,8 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землейКрымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублейНезаконные распоряжения: прокуратура вернула Севастополю 1,5 га земли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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