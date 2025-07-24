https://crimea.ria.ru/20250724/v-sevastopole-moshenniki-obmanom-otnyali-u-pensionerki-dve-kvartiry-1148197253.html
В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры
В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры
В Севастополе "правоохранители" убедили пенсионерку продать две квартиры. Вырученные 15 миллионов рублей женщина передала "сотруднику Центробанка". Об этом... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T21:56
2025-07-24T21:56
2025-07-24T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе "правоохранители" убедили пенсионерку продать две квартиры. Вырученные 15 миллионов рублей женщина передала "сотруднику Центробанка". Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства в ноябре 2024 года 76-летней местной жительницы позвонили неизвестные лица, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали оказать содействие в разоблачении "черных риелторов".Под этим предлогом якобы в рамках оперативных мероприятий они убедили ее продать принадлежащие ей две квартиры. Лжеправоохранители пообещали, что после задержания преступников квартиры останутся в ее собственности, добавили в прокуратуре города.Таким образом, пенсионерка лишилась жилья общей кадастровой стоимостью 15,4 миллионов рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).Для восстановления прав потерпевшей прокуратура Севастополя предъявила в суд исковое заявление о признании сделок купли-продажи двух квартир недействительными. Ход расследования уголовного дело взят на контроль.Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района отправится в колонию на пять лет за махинации с недвижимостью. Злоумышленник по поддельному паспорту заключил договор купли-продажи квартиры в Симферополе и получил за это 3,8 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шестерых экс-чиновников осудили за махинации с землейКрымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублейНезаконные распоряжения: прокуратура вернула Севастополю 1,5 га земли
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры
Жительница Севастополя продала две квартиры и отдала деньги мошенникам
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе "правоохранители" убедили пенсионерку продать две квартиры. Вырученные 15 миллионов рублей женщина передала "сотруднику Центробанка". Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства в ноябре 2024 года 76-летней местной жительницы позвонили неизвестные лица, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали оказать содействие в разоблачении "черных риелторов".
Под этим предлогом якобы в рамках оперативных мероприятий они убедили ее продать принадлежащие ей две квартиры. Лжеправоохранители пообещали, что после задержания преступников квартиры останутся в ее собственности, добавили в прокуратуре города.
"Под влиянием обмана и психологического давления женщина продала свою недвижимость по существенно заниженной цене, а все вырученные средства отдала курьеру телефонных мошенников, представившемуся сотрудником Центрального банка", – сказано в сообщении.
Таким образом, пенсионерка лишилась жилья общей кадастровой стоимостью 15,4 миллионов рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Для восстановления прав потерпевшей прокуратура Севастополя предъявила в суд исковое заявление о признании сделок купли-продажи двух квартир недействительными. Ход расследования уголовного дело взят на контроль.
Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района отправится в колонию на пять лет за махинации с недвижимостью. Злоумышленник по поддельному паспорту заключил договор купли-продажи квартиры в Симферополе и получил за это 3,8 млн рублей.
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