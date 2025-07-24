https://crimea.ria.ru/20250724/v-kremle-otsenili-itogi-tretego-raunda-peregovorov-s-ukrainoy-1148184554.html
В Кремле оценили итоги третьего раунда переговоров с Украиной
В Кремле оценили итоги третьего раунда переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 24.07.2025
В Кремле оценили итоги третьего раунда переговоров с Украиной
Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной об урегулировании ситуации, но обсуждение набора гуманитарных тем можно оценивать положительно. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T11:42
2025-07-24T11:42
2025-07-24T11:42
дмитрий песков
кремль
переговоры
политика
внешняя политика
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной об урегулировании ситуации, но обсуждение набора гуманитарных тем можно оценивать положительно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи подтвердил диаметрально противоположные подходы сторон к проектам меморандумов.При этом официальный представитель Кремля завил, что обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах, а также предложение России о создании групп для работы в онлайн-режиме стоит оценивать позитивно.Он подчеркнул, что повестка, предлагаемая Россией, нацелена на предметную работу. А разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбул накануне. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский с российской стороны и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров – с украинской. Достигнуты гуманитарные договоренности по теме обмена военнопленными. Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн и предложила Украине короткие перемирия до 48 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблемаКиев не объяснил причину удержания жителей Курской области на УкраинеМединский оценил перспективы встречи Путина и Зеленского
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дмитрий песков, кремль, переговоры, политика, внешняя политика, украина, новости
В Кремле оценили итоги третьего раунда переговоров с Украиной
Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной об урегулировании ситуации, но обсуждение набора гуманитарных тем можно оценивать положительно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
"Прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен", - сказал Пеков.
По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи подтвердил диаметрально противоположные подходы сторон к проектам меморандумов.
При этом официальный представитель Кремля завил, что обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах, а также предложение России о создании групп для работы в онлайн-режиме стоит оценивать позитивно.
Он подчеркнул, что повестка, предлагаемая Россией, нацелена на предметную работу. А разговор о возможной встрече на высшем уровне России и Украины будет возможен после проделанной предметной работы.
Третий раунд
переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбул накануне. Делегации возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский с российской стороны и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров – с украинской. Достигнуты гуманитарные договоренности по теме обмена военнопленными
. Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы для работы онлайн
и предложила Украине короткие перемирия
до 48 часов.
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