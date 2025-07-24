https://crimea.ria.ru/20250724/tropicheskaya-zhara-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1148084205.html

Тропическая жара: погода в Крыму в четверг

Тропическая жара: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Тропическая жара: погода в Крыму в четверг

В четверг полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T00:01

2025-07-24T00:01

2025-07-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

севастополь

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В четверг полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +32...+34 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+24 градуса, днем от +31 до +36.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250723/magnitnye-buri-nesut-k-zemle-potoki-solnechnogo-vetra-1148160648.html

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севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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