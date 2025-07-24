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Тропическая жара: погода в Крыму в четверг
Тропическая жара: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Тропическая жара: погода в Крыму в четверг
В четверг полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T00:01
2025-07-24T00:01
2025-07-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
севастополь
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В четверг полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +32...+34 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+24 градуса, днем от +31 до +36.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, севастополь, крымский гидрометцентр
Тропическая жара: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг до +38 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В четверг полуостров по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25, днем +33…+38 градусов, в горах +26…+31", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +33...+35.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23, днем +32...+34 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +22...+24 градуса, днем от +31 до +36.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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