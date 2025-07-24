https://crimea.ria.ru/20250724/terakt-na-krymskom-mostu-v-2022-godu---sledkom-ustanovil-vse-etapy-chp-1148193035.html

Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП

Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП

Российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению,... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T15:43

2025-07-24T15:43

2025-07-24T15:43

крымский мост

александр бастрыкин

новости

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме.Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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