Рейтинг@Mail.ru
Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250724/terakt-na-krymskom-mostu-v-2022-godu---sledkom-ustanovil-vse-etapy-chp-1148193035.html
Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП
Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП
Российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению,... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T15:43
2025-07-24T15:43
крымский мост
александр бастрыкин
новости
риа новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
чп на крымском мосту
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0c/1130696163_135:278:1059:798_1920x0_80_0_0_c9403bf300b5917a73259d21e68eef51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме.Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0c/1130696163_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c6546dbfeb3ecb00102d21f9e42a2576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, александр бастрыкин, новости, риа новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), чп на крымском мосту, крым
Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП

СК РФ установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 г - Бастрыкин

15:43 24.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост в дыму. Архивное фото
Крымский мост в дыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
"Наши следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также круг лиц, привлеченных для выполнения конкретных задач", - сказал он.
В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме.
Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымский мостАлександр БастрыкинНовостиРИА НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЧП на Крымском мостуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин
17:05Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли
16:43В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила
16:31Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют
16:09В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек
15:43Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП
15:16Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком
15:09Сдал назад: Зеленский отменяет свое решение об антикоррупционных органах
15:00Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов
14:52Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии
14:41Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии
14:25Конфликт Таиланда и Камбоджи – что происходит и что с туристами из РФ
14:17На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей
14:07Над Крымом ПВО сбила два беспилотника
13:36На трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
13:25Жуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВО
13:02Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
12:52Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель
12:48Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса
12:31Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
Лента новостейМолния